İstanbul Barosu'ndan İhraç Tepkisi - Son Dakika
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İstanbul Barosu'ndan İhraç Tepkisi

İstanbul Barosu, TSK'dan ihraç edilen teğmen ve komutanların kararını hukuka aykırı buldu.

01.02.2025 01:04
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(İSTANBUL) - İstanbul Barosu, beş teğmen ve üç komutanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine tepki gösterdi.

İstanbul Barosu tarafından, beş teğmen ve üç komutanın TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

" Kara Harp Okulu'ndan başarıyla mezun olan 5 teğmen ve üç komutan, mezuniyet töreninin ardından Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını gösterecek şekilde gerçekleştirdikleri and sebebiyle disiplin soruşturmasına tabi tutulmuş ve bugün TSK'dan ihraç edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığını açıklayan teğmenlerin ifade özgürlüğünün yaptırımı meslekten ihraç değildir ve olamaz. Bu karar hukuka aykırı olup aynı zamanda vicdanla bağdaşmamaktadır.

İhraç kararı, hakkın özüne dokunma yasağını ihlal ettiği gibi teğmenlik mesleğinin gerektirdiği nitelikler ile örtüşmeyen bir durumları da bulunmadığından; 'kamu hizmetine girmede görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemeyeceğine' dair Anayasa Madde 70 ve çalışma hakkı kapsamında Madde 49 ile temel hak ve hürriyetlerin güvencesi ile ilgili Madde 13'e aykırılık teşkil etmektedir ve tümüyle ölçüsüzdür.

Ayrıca, söz konusu eylem 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 20. maddesinde düzenlenen ve TSK'dan ihraç cezasını gerektiren sınırlı sayıdaki haller kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı yasanın lafzından dahi anlaşılmaktadır.

İstanbul Barosu olarak, anayasa ve hukuka tamamen aykırı şekilde ihraç edilen teğmenlerin yanında olduğumuzu, hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini, Anayasa ve hukuka tümüyle aykırı bu karardan dönülmesini talep ettiğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."

Kaynak: ANKA

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