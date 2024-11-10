İstanbul Belediyelerinde Toplu Sözleşme İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Belediyelerinde Toplu Sözleşme İmzalandı

MİKSEN ve Hizmet-İş, 13 belediyenin çalışanları için 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

10.11.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikasına (MİKSEN) üye 13 belediyenin personel şirketlerinde uygulanmak üzere Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalandı.

MİKSEN üyesi Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu belediye şirketleri adına toplu iş sözleşmesi görüşmeleri MİKSEN Genel Başkanı Avukat Fatih Sultan Mehmet Çiçek ile Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy tarafından yapıldı.

3 yıllık sözleşmede, 1 Temmuz 2024'ten geçerli olacak şekilde maaş ve sosyal haklara yüzde 40 zam yapılırken, işçilere ilk 6 ay için enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de enflasyon farkı ve yüzde 2 refah payı oranında artış yapılması kararlaştırıldı.

Sözleşme ile ayrıca söz konusu 13 belediyede çalışan işçilerin 1 Ocak 2026'dan itibaren haftalık çalışma süreleri 45 saatten 40 saate indirildi.

Çiçek, başta Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ersoy olmak üzere, toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasında emeği geçen kurum ve kuruluşların başkan ve yöneticilerine teşekkür etti.

Taraflar arasında imzalanan toplu iş sözleşmelerinden iş yerlerinde çalışan yaklaşık 25 bin işçinin yararlanacağını belirten Çiçek, imzalanan toplu iş sözleşmesinin işçilere, işverenlere ve İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

istanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Belediyelerinde Toplu Sözleşme İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
12:53 Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı Emekli adam 2 bin lira yerine yanlışlıkla 200 bin lira hesap ödeyip kayıplara karıştı
12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 15:09:18. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Belediyelerinde Toplu Sözleşme İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.