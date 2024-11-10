İstanbul Belediyelerinde Toplu Sözleşme İmzalandı

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Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikasına (MİKSEN) üye 13 belediyenin personel şirketlerinde uygulanmak üzere Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalandı.

MİKSEN üyesi Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu belediye şirketleri adına toplu iş sözleşmesi görüşmeleri MİKSEN Genel Başkanı Avukat Fatih Sultan Mehmet Çiçek ile Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy tarafından yapıldı.

3 yıllık sözleşmede, 1 Temmuz 2024'ten geçerli olacak şekilde maaş ve sosyal haklara yüzde 40 zam yapılırken, işçilere ilk 6 ay için enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de enflasyon farkı ve yüzde 2 refah payı oranında artış yapılması kararlaştırıldı.

Sözleşme ile ayrıca söz konusu 13 belediyede çalışan işçilerin 1 Ocak 2026'dan itibaren haftalık çalışma süreleri 45 saatten 40 saate indirildi.

Çiçek, başta Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ersoy olmak üzere, toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasında emeği geçen kurum ve kuruluşların başkan ve yöneticilerine teşekkür etti.

Taraflar arasında imzalanan toplu iş sözleşmelerinden iş yerlerinde çalışan yaklaşık 25 bin işçinin yararlanacağını belirten Çiçek, imzalanan toplu iş sözleşmesinin işçilere, işverenlere ve İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.