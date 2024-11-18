İstanbul Boğazı'nda Tanker Arızası Nedeniyle Gemi Trafiği Kapatıldı

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RUSYA'dan Kocaeli 'ye gitmekte olan Nazan isimli 114 metre boyundaki tankerin dümeninin kilitlenmesi nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Tanker, yapılan kurtarma çalışmalarının ardından Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletilirken, boğazdaki gemi trafiği çift yönlü açıldı.

Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken Kandilli açıklarında dümeni kilitlenen Nazan isimli 114 metre boyundaki tanker nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşayan NAZAN isimli 114 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-7 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

TANKER AHIRKAPI'YA ÇEKİLDİ

İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılmasına neden olan 114 metre boyundaki Nazan isimli tanker için yapılan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Demir atan geminin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekildi.

Çift yönde ve geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 00.50 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

Görüntü dökümü

-Gemiden görüntü

-Römorkörlerden görüntü

-Geminin çekilmesi

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2- İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci 9 günlük ara tatilin ardından bugün ders başı yaptı. İstanbul'da haftanın ilk günü olması ve öğrenci servislerinin de yolda olmasıyla trafikte yoğunluk yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 9 günlük ara tatilin sona ermesiyle eğitim-öğretim bugün başladı. Haftanın ilk günü olması ve okulların açılmasıyla İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 08.00 itibarıyla trafik yüzde 67 olarak ölçüldü.