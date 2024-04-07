İstanbul Bu Hafta Sanat Dolu

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak.
İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) 12-14 Nisan'da "Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden)",
"Bir Picasso", "Çarpışma" ile çocuk oyunları "Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam", "Kırmızı Küre", "Park" oyunları sahnelenecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 13 Nisan'da "Çingene Boksör", "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", "Kuğunun Şarkısı", "Cadı Kazanı", "Hamlet" ve "İfigenya" gibi oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.
Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 7-8-11 Nisan'da Hayao Miyazaki'nin animasyon filmi "Çocuk ve Balıkçıl", 7-9-11 Nisan'da ise Jonathan Glazer'ın "İlgi Alanı" filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.
AKM'de ayrıca 11 Nisan'da "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", 14 Nisan'da ise "Richard" oyunları, yarın "Anadolu Ateşi" gösterisi, 14 Nisan'da ise "Anadolu Ateşi Kıvılcım Çocuk Müzikali" sahnelenecek.
Zorlu PSM'de 14 Nisan'da "Sidikli Kasabası Müzikali" ve "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" oyunu izleyicilerle buluşacak.
Maximum Uniq Hall'de 14 Nisan etkinlik programında "Hücreler" ve "Bir Evlilik Müzikali" oyunları sergilenecek.
Konserler
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 12 Nisan'da "Jacky Terrasson Trio", 13 Nisan'da "Daniel Gauthier & CRR Senfoni Orkestrası" konserleri verilecek.
14 Nisan'da "Büyülü Orkestra" ve "İstanbul Oda Orkestrası" konserleri de CRR'de İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.
Devam eden sergiler
Çini ustası İsmail Yiğit'in Lale Müzesi'ndeki "Lalenin Çini ile Dansı" sergisinde, sanatçı tarafından 41 yıl boyunca yapılan çini duvar süslemelerinin örnekleri ile Türkiye ve Japonya'nın milli sembolleri lale ve sakura çiçeklerine dair bir koleksiyon ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Ali Bakova'nın küratörlüğünü yaptığı, 55 ulusal ve uluslararası sanatçı ve tasarımcının 200 eser ile yer aldığı "Tulipomania/Lale Çılgınlığı" sergisi de İstanbul Lale Müzesi'nde sanatseverleri ağırlıyor.
Hüsnühat ve seramik sanatından özel tasarım eserlerinin yer aldığı "Esma-i Hüsna Koleksiyonu" sergisi de Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'nde yer alan İslam Medeniyetleri Müzesi'nin giriş bölümünde ziyaret edilebiliyor.
Sadberk Hanım Müzesi'nin "Maziden Atiye Zarafet" sergisi ise Abdülmecid Efendi Köşkü'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu. Kılıç, Anadolu Otoyolu, Gerede-Karabük ve D-100 kara yollarındaki noktalarda denetleme yaptı. Trafik durumu hakkında bilgiler alan Kılıç, personele çalışmalarında kolaylık diledi. Durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını da kutlayan Kılıç, daha sonra Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğini ziyaret etti, çalışmaları yerinde izledi. Trafik hakkında bilgi alan Kılıç, Bolu Dağı Tüneli'nde görevli personele de kolaylık ve başarılar diledi.
Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların, Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, otogarda hareketliliğe neden oldu. Vatandaşların tatil için bilet talebi artarken, bazı otobüs firmaları ek seferler koydu. Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulmakta zorlanırken, kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Trakya Üniversitesi öğrencisi Furkan Çavuşoğlu, bayram tatili için Edirne'den memleketi Van'a Erzurum aktarmalı gideceğini söyledi. Bilet bulmakta zorlandığını ifade eden Çavuşoğlu, 'Üç öğrenci arkadaş olarak biraz ani kararla gideceğimiz için bilet bulamadık. Şu anda üç aktarmayla Van'a gideceğiz. Sabah saatlerinde Edirne'den İstanbul'daki otogara geldik. Buradan Erzurum'a, ardından Van'a geçeceğiz. Van'a doğrudan bilet bulamadık.' diye konuştu. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ailesinin yanına bayram ziyaretine giden Aylin Uzun da kolay bilet bulduğunu ancak fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Uzun, ailesinin ev taşımasına yardımcı olmak için İzmir'e gittiğini ifade ederek, 'Tabii, bu tatil de fırsat oldu.' dedi. Çanakkale Lapseki'deki köyüne giden Recep Kurtçu da biletlerin pahalı olduğunu dile getirdi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen ikamet yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kaş Belediye Başkanlığını kazanan Erol Demirhan, yeni seçilen belediye meclisiyle birlikte ilçeye hizmet etme sözü verdi. Toplantıda yapılan oylamalar sonucunda meclis katipliklerine Hacer Bilgiç ve Recep Sarıca seçildi. Ayrıca, encümen üyeleri ve komisyonlara da isimler belirlendi. Yıllık Faaliyet Raporu reddedilirken, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalamak için belediye başkanına yetki verildi.
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