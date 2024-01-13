 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremleri atlatabilmenin yolunu çizmeli ve çözümlerini bulmalıyız - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremleri atlatabilmenin yolunu çizmeli ve çözümlerini bulmalıyız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ tarafından başlatılan kentsel dönüşüm sürecinde Beşiktaş Karanfilköy'deki dairelerin hak sahiplerine tahsis edilmesi çekiliş törenine katıldı. İmamoğlu, depremin bir beka sorunu olduğunu ve İstanbul'un depremleri en az hasarla atlatabilmesi için çözümler bulunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İstanbul'un ortak akla ve demokrat bir zihniyete ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremleri atlatabilmenin yolunu çizmeli ve çözümlerini bulmalıyız
13.01.2024 - 15:30,
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kimsenin burnunun kanamayacağı şekliyle depremleri atlatabilmenin yolunu çizmeli ve çözümlerini bulmalıyız." dedi.

KİPTAŞ tarafından kentsel dönüşüm süreci başlatılan Beşiktaş Karanfilköy'deki dairelerin hak sahiplerine tahsis edilmesi çekiliş töreni, İmamoğlu'nun katılımıyla Mustafa Kemal Merkezi'nde gerçekleşti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan askerleri rahmetle anıp yaralı askerlere de şifa dileyerek sözlerine başlayan İmamoğlu, hak sahiplerini tebrik etti.

Deprem konusuna değinen İmamoğlu, depremin de bir beka sorunu olduğunu ve nerede, kaç şiddetinde olacağı hususunda kimsenin bir yetkisinin olmadığını söyledi.

İstanbul ve çevresinin, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde 60'ını ürettiğine dikkati çeken İmamoğlu, "İstanbul aslında belli bölgelere, yörelere, bir yerde olan depreme ya da afete koşar, yetişir, çözüm de bulur ama İstanbul'a çözüm bulmak kolay değildir. Bu bakımdan en az hasarla, en hafif haliyle inşallah, Allah'ımıza dua ediyoruz, hep birlikte çalışarak başaracağımıza da inanıyoruz, kimsenin burnunun kanamayacağı şekliyle depremleri atlatabilmenin yolunu çizmeli ve çözümlerini bulmalıyız." diye konuştu.

İmamoğlu, başkanlık dönemlerinde tek yerde bile özel imar çıkarılmasına müsaade etmediğini ve böyle bir teklifi meclise getirmediklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Biz yapmadık, yaptırmadık, yaptırmayacağız. Bu şehre bir bütün bakmazsak, bu millet nasıl yaşayacak? Mahalleler nasıl oluşacak? Evler nasıl bir araya gelecek? O evleri, okulları, sağlık ocakları, hastaneleri nasıl tasarlanacak meselesine bir bütün bakmayı başaramazsak, bu kadim şehre, Fatih Sultan Mehmet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti İstanbul'a ihanet ederiz."

İstanbul'un ortak akla, demokrat bir zihniyete ihtiyacı olduğunu belirten İmamoğlu, "Temsilciye değil, birinden izin alarak hareket edecek kişilere değil, 16 milyon insandan talimat alan, onların arzularını, isteklerini yerine getirene oy verin kardeşim. Bu kadar basit, başka bir şeye gerek yok. Bu millet temsilciye oy vermez. İstanbul'un koltuğu, İstanbul'un yönetim koltuğu, kumanda koltuğu önemlidir. O koltuğa oturan milletini dinleyecek, 'Tam yol ileri' diyecek." diye konuştu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de katıldığı tören, noter huzurunda çekiliş yapılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş, İstanbul, Deprem, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremleri atlatabilmenin yolunu çizmeli ve çözümlerini bulmalıyız - Son Dakika


15:05
Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55
CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti

Son Dakika
15:05 Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 15:46:35. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremleri atlatabilmenin yolunu çizmeli ve çözümlerini bulmalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement