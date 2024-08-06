İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Paris'te bir araya geldi - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Paris'te bir araya geldi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Paris'te Çeyrek Final'e kalan Kadın Milli Voleybol takımının maçını izlemek için bir araya geldi. Başkanlar, İstanbul'un 2036 olimpiyatlarına ev sahipliği yapabilmesi için Paris'in ünlü moda müzesinde düzenlenecek geceye de birlikte katılacak.

06.08.2024 11:49  Güncelleme: 11:53
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DUYGU GÜVENÇ - AZİZ METİN TURAN

(ANKARA-PARİS) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Paris'te Çeyrek Final'e kalan Kadın Milli Voleybol takımının sabah saatlerinde başlayan maçında bir araya geldi. CHP'li başkanların, İstanbul'un 2036 olimpiyatlarına ev sahipliği yapabilmesi için Paris'in ünlü moda müzesinde açılan İstanbul Evi'nde düzenlenecek geceye de birlikte katılması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Paris Olimpiyatlarında bir araya geldi. Paris'e giden Özel, İmamoğlu ve Yavaş ilk olarak Çeyrek Final'e kalan Kadın Milli Voleybol takımının Çin ile sabah saatlerindeki maçında birlikte görüntü verdi. Başkanlar, milli takımın maçını tribünde yan yana oturarak izledi. Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın kırmızı milli takım forması giydiği görüldü.

Özel ve Yavaş'ın yakın çalışma ekiplerini dahi almadan çıktıkları yolculuğun seyrini Olimpiyatlarda Türk sporcuların başarısı belirleyecek. Yavaş'ın ASKİ Spor Klubü'nün müsabakalarını da izleyeceği öğrenildi.

Paris turuna CHP'li bazı İstanbul ilçe belediye başkanları da katılıyor.

Paris programının ev sahipliğini İmamoğlu yapacak. Özel'e kızı İpek Özel eşlik ederken, yanına en yakın çalışma arkadaşlarını dahi almadığı öğrenildi. Yavaş'ın da benzer şekilde ekibi olmadan geziye katıldığı belirtildi. Dilek İmamoğlu'nun da Paris programına ve katıldığı görüldü.

Paris'te ayrıca İBB'nin kiraladığı İstanbul Evi'nde, 2036 Olimpiyatlarının ev sahipliği için İstanbul'un tanıtımı yapılacak.

İstanbul'un 2036 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapması için tanıtım amacıyla Paris'in ünlü moda müzesinde, İBB ve Milli Olimpiyat Komitesi ortaklığıyla açılan İstanbul Evi 9 Ağustos'a kadar İstanbul'u tanıtmaya devam edecek.

CHP'li başkanların, İstanbul'un 2036 olimpiyatlarına ev sahipliği yapabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İstanbul Evi'ne dönüştürülen Paris'in prestijli binalarından ünlü moda müzesinde düzenlenecek geceye de katılması bekleniyor. İmamoğlu ve Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener'in yanı sıra Özel'in de açılışta konuşma yapması bekleniyor.

İstanbul Evi'nin iki günlük Olimpiyat Programı yarın sabah saat 10.00'da sergi ve oyun gösterimleriyle başlayacak. Akşam saat 20.00'da özel resepsiyonlarla devam edecek olan programda, gün ortasında olimpiyat sporcularının da konuşmacı olarak katılacağı konferanslara yer verilecek.

Tasarruf tedbirleri nedeniyle İstanbul Evi faaliyetleri iki gün ile sınırlı olacak.

İBB, Türkiye'nin 2036 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapması için tanıtım amacıyla Paris'in ünlü moda müzesini yalnızca iki günlüğüne kiraladı. İstanbul'un rakipleri Paris'te 15 gün boyunca tanıtımlarına devam ederken, tarihi Palais Galliera'daki Türkiye'nin tanıtım etkinlikleri iki gün ile sınırlı kalmasının nedeni İBB'nin tasarruf tedbirleri oldu. Fransa'da 11 Ağustos'a kadar devam edecek 2024 Yaz Olimpiyatları sırasında, sonraki yarışlara ev sahipliği yapmak isteyen ve yapacak olan ülkeler lobi faaliyetlerine devam edecek.

İstanbul 2027 Avrupa Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak ve 2036'da Olimpiyat Oyunlarına da ev sahipliği yapma hedefi bulunuyor. Bu doğrultuda İmamoğlu mesaisinin bir kısmını Paris'te geçirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Paris\'te bir araya geldi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Paris'te bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Paris'te bir araya geldi - Son Dakika
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