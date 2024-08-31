İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'e ziyarette bulundu - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'e ziyarette bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. İki başkan arasında iş birliği konuları görüşüldü.

31.08.2024 18:49  Güncelleme: 19:36
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 93'üncü İEF'nin açılış resepsiyonuna katılmak için kente gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ağırladı. İmamoğlu hem yeni dönem hem 93. İEF için Başkan Tugay'a başarılar dilerken, Başkan Tugay da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) onur konuğu kenti İstanbul'u temsilen İzmir'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Egemenlik Evi'ndeki makamında ağırladı. Görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Baki Aydöner, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, CHP İzmir İl yöneticileri yer aldı.

"Merhaba ve hayırlı olsun"

Yeni dönem için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a başarılar dileyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Merhaba ve hayırlı olsun. Yeni seçilen tüm belediye başkanlarımıza İzmir'imizde başarılar diliyorum. İzmir Fuarı da 93'üncü yılında ve asırlık bir çınar olmak üzere. 100 yıllık cumhuriyetin en önemli eserlerinden biri. İlk kez 11-12 yaşımdayken fuara gelmiştim. Doğduğum şehirden ilk defa bu kadar uzağa gelmek gibi bir çocukluk anım var. Hentbol şampiyonamız vardı. Bizi tek yenen İzmir'den Şemikler'de bir takım vardı. Onlar da Türkiye şampiyonu oldular zaten. Bugün burada tarihi bir buluşma anı. Başarılı bir fuar geçirmenizi diliyorum" dedi.

"Bundan sonra da iş birliklerimiz devam edecek"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay da, "Bizi şereflendirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Varlığınız bize güç veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaşlar da her yardım istediğimizde derhal yardımcı oluyorlar. Bundan sonra da iş birliklerimiz devam edecek. Sizin deneyimlerinizden faydalanacağız. 93'üncü fuarımız. Atatürk tarafından Cumhuriyet'in ilanından önce İktisat Kongresi'nde fuarın yapılması kararı veriliyor Türkiye'nin ilk fuarı. Uluslararası kimlik kazanmış. İkinci Dünya Savaşı'nda dahi yapılmış. Soğuk ve sıcak savaş dönemlerinde düşman ülkeler fuarda yer almış. Böyle ilginç de bir özelliği var. Fuarımızın her geçen gün daha da güçlenmesi için çalışıyoruz" Önümüzdeki yıllarda da sizleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'e ziyarette bulundu - Son Dakika

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