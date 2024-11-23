Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Öğretmenlik mesleğine adım atan her bir kardeşimizi gönülden tebrik ediyorum\'

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı ve Atama Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına inşallah birazdan şahitlik edeceğiz. Az sonra kura ile meslek hayatına adım atacak genç öğretmenlerimiz, bilgileri ile kültürleri ile ve güçlü karakterleri ile Anadolu'nun dört bir yanına ışık saçacak, evlatlarımızı geleceğe hazırlayacaklardır. Biz eğitim öğretim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü Programı ve Atama Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bahçelievler'de bir otelde gerçekleşti. Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmenlerin bulunduğu programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bir konuşma yaptı. 20 bin öğretmen ataması için tercih sonuçlarının açıklanacağı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şehit Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve vefat eden tüm öğretmenlere rahmet dileyerek başladı.

'ANADOLU'NUN DÖRT BİR YANINA IŞIK SAÇACAK EVLATLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLAYACAKLAR'

Erdoğan, "20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına inşallah birazdan şahitlik edeceğiz. Az sonra kura ile meslek hayatına adım atacak genç öğretmenlerimiz, bilgileri ile kültürleri ile ve güçlü karakterleri ile Anadolu'nun dört bir yanına ışık saçacak, evlatlarımızı geleceğe hazırlayacaklardır. Öğretmenlik mesleğine adım atan her bir kardeşimizi de burada gönülden tebrik ediyor, bu ulvi görevin şimdiden kendilerine, ailelerine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yahya Kemal der ki; insanda derin bir yaradır köksüzlük, budur alemde hudutsuzluk ve hazin öksüzlük. Öğretmenlerimiz bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundadır. Biz eğitim öğretim yoluyla yalnızca meslek sahibi bireyler değil, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz. 1 milyon öğretmenimizle, büyük eğitim ailemizin bütün fertleri ile kökleri ile bağları sağlam kuşakların yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Burada şu noktayı özellikle vurgulamak isterim, bu idareye ulaşmak yalnızca diplomayla ya da bilgiyle değil şahsiyet inşa eden bir anlayışla mümkündür. İnsanlığa yön verecek eserler ancak duruşu dik, iradesi güçlü, karakteri oturmuş kişilerin ellerinden çıkar" dedi.

'EĞİTİM ÖĞRETİM MESELESİNİ SİYASET ÜSTÜ TUTMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ'

Erdoğan, "Eğitim öğretim alanında ülkemizde köşe başlarını tutmuş ideolojik çevrelerin, her türlü değişime, yeniye ve yeniliğe ayak diremeleri meşhurdur. Aynı aktörlerin Türkiye yüzyılı maarif modelimizi sabote etmek için yine devrede olduğunu görüyoruz. 2024 Türkiye'sine halen vesayet dönemlerinin merciinden bakan, değişime kapalı, dünyadan ve hayatın dinamiklerinden kopuk bu arkaik zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmalarına müsaade edemeyiz. Eğitim öğretim modelimizin çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde revize edilmesi, tespit edilen sorunların çözüme kavuşturulması, hem devletimizin hem eğitimcilerimizin hem de ebeveynlerin evlatlarımıza karşı sorumluğudur. Türkiye'nin geleceği açısından böylesine hayati bir meselenin, ideolojik kavgaların ve günlük siyasi polemiklerin mezesi haline getirilmesi yanlıştır. Muhalefetin ve iş tuttuğu meslek örgütlerinin bu hatadan bir an önce dönmelerini samimiyetle temenni ediyoruz. Biz eğitim öğretim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonra da bu çizgimizi muhafaza edeceğiz" ifadelerini kullandı.