İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın anma töreni düzenlendi

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GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin 9'uncu yılında, İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çocuklarımızın, gençlerimizin huzurlu bir Türkiye'de yaşamasının mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz işte bugün olduğu gibi bu ülkenin kahraman bir evladı olarak, hayırla, rahmetle anılıyor ve anılmaya devam edecek" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı'nın Atrium alanında düzenlenen anma törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, şehit Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcıları, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

"ADALETİ LAYIKIYLA İFA ETMEK DIŞINDA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, "Başta Selim kardeşimiz ve adalet şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek konuşmasına başladı, "Selim Kiraz savcımız 9 yıl önce 31 Mart günü vahşi bir planın, hain bir saldırının hedefi oldu ve şehitlik makamına ulaştı. Onun saygın ismini taşıyan bu yerleşke içinde vatandaşlarımıza adaleti, adalet hizmeti sunmak bizlere de nasip oldu. Yargı mensupları olarak hukuktan, adaletin çizdiği yoldan asla sapmayan, vicdalı, hakkaniyetli biri olarak anılmaktan daha değerli bir miras ne olabilir ki? İşte kendisinin bizlere bıraktığı bu anlamda adalet mirasını layıkıyla ifa etmek dışında başka seçeneğimizin olmadığının da farkındayız" dedi.

"TEHDİTLER DEVAM EDİYOR"

Yılmaz şöyle devam etti:

"Maalesef 6 Şubat 2024 günü bu karanlık odaklar bir kez daha ortaya çıktılar ve adliyemize yönelik saldırı girişiminde bulundular. Masum bir vatandaşımızın, Dilfiraz Karataş ablamızın hayatına mal oldular. 6 güvenlik görevlimizi de yaraladılar. Ablamızı rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerine de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Buradan tekrar ilan etmek isterim ki huzurumuzu, birlik ve beraberliğimizi, güçlü dayanışma duygumuzu hedef alan böylesi hain saldırılar ve maalesef devam eden tehditler var: Tehditler kesinlikle bizi yolumuzdan döndüremeyecek ve asla emellerine ulaşamayacaklar"

"ALLAH BU VATANIN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ BOZANLARA FIRSAT VERMESİN"

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz şöyle konuştu:

"Hepinizi, en kalbi duygularınla ve hürmetlerimle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sayın Bakanım biz kadere inanan insanlarız. Elhamdülillah biz kadere iman etmişiz. ve acizane ben kendimi söyleyeyim, öyle bir ailede büyüdüm, Vatan sevgisinin imandan olduğunu, vatanını sevmeyenin imanının olmadığını işite işite, söyleye, söyleye büyüttüler bizi, bizim atalarımız. Onun için vallahi biz vatanımızı, milletimizi, devletimizi seviyoruz. Allah bu millete, bu devlete, bu vatana, zeval vermesin. ve bu vatanın birlik, beraberliğini bozanlara, bu milletin birlik beraberliğini bozanlara bölmeye çalışanlara da Allah fırsat vermesin."

Adalet Bakan Yılmaz Tunç, anmada yaptığı konuşmada şunlara değindi:

"Ülkemizin birliğini, beraberliğini, bölünmez bütünlüğünü, anayasal düzenimizi, hain odaklara hiçbir zaman çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Yakarak, yıkarak, cana kıyarak, adaletsizliği ve hukuksuzluğu hakim kılmak isteyenlerle hukuk ve adalet içerisinde gereken cevabı vermeye her zaman hazır ve kararlıyız. Hem milletimizin haklarını hem de adalet teşkilatımızın her bir ferdinin hakkını, hukukunu koruma noktasındaki elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Nitekim Mehmet Selim Kiraz savcımızın şehit edilmesinin ardından teröristler de onlara yardım edenler de hak ettiği karşılığı buldu. Ülkemizi, milletimizi, adalet teşkilatımızı hedef alan terör örgütü mensupları, hangi kılığa bürünürse bürünsün, adı sanı, cismi... ne olursa olsun eninde sonunda adalet karşısında hesap vermekten kurtulamaz, adaletten kaçamaz.

"6 ŞUBAT'TAKİ SALDIRIYI EN SERT ŞEKİLDE KINADIK"

Türkiye maalesef uzun yıllardır terör belasıyla mücadele eden, bu konuda ağır bedeller ödeyen bir ülkedir. İşte en son 6 Şubat'ta bir kez daha bunu bu adliyede denediler. O alçak girişim, polislerimizin kahramanlığı sonucu bir faciaya dönüşmeden engellendi. Biz o gün buradaydık. Adalet personelimize, Çağlayan adliyemize yönelik saldırı girişimini en sert şekilde kınadık, sonrasındaki sürecin takibini yaptık ve yapıyoruz.

"ÜLKEMİZİ GELECEĞE TAŞIMAKTA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliğini, beraberliğini korumaya ve ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşımakta kararlıyız. Çocuklarımızın, gençlerimizin huzurlu bir Türkiye'de yaşamasının mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz işte bugün olduğu gibi bu ülkenin kahraman bir evladı olarak, hayırla, rahmetle anılıyor ve anılmaya devam edecek. Sözlerime son verirken şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı ve bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Şehit savcımızın çok kıymetli annesine, babasına, kardeşlerine, ailesine, yargı teşkilatımıza ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."