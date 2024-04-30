İstanbul'da 1 Mayıs'ta Toplu Ulaşımda Düzenleme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da 1 Mayıs'ta Toplu Ulaşımda Düzenleme

İstanbul\'da 1 Mayıs\'ta Toplu Ulaşımda Düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında toplu ulaşımda düzenleme yapacak. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları'nın seferlerinde değişiklikler olacak. İBB'nin işlettiği toplu ulaşım araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacak. Yolların kapatılması durumunda yoğunlukları önlemek için 520 ek sefer için 65 araç hazırda bekleyecek. Ayrıca, Taksim Meydanı'na çıkan güzergahlarda araç parkına izin verilmeyecek.

30.04.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliğinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında toplu ulaşımda düzenleme yaptı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Valiliğin duyurduğu önlemler doğrultusunda İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları'nın seferlerinde değişikliğe gidildi.

Bu çerçevede, metro ve şehir hatlarındaki bazı seferler yapılamayacak, metrobüs hattında bazı duraklar kullanılamayacak, İETT'de aksama yaşanmaması için ek seferler düzenlenecek.

İBB'nin işlettiği toplu ulaşım araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 1 Mayıs'ta ücretsiz olacak.

İETT, metrobüs hattında Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu duraklarında yolcu indirme ve bindirme yapmayacak, otobüs hattındaki seferler ise planlandığı şekilde devam edecek.

Kapatılacak yollar nedeniyle oluşabilecek yoğunlukları önlemek amacıyla 520 ek sefer için 65 araç hazırda bekleyecek.

Tramvay, metro ve metrobüs seferlerinde değişiklik

Yarın saat 05.30'dan itibaren, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe Zincirlikuyu metro durakları tüm giriş ve çıkış noktaları dahil sefere kapatılacak.

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler Hattı seferleri, İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferleri ile Tünel Meydan-Karaköy Füniküler Hattı seferleri yapılamayacak.

İETT'nin Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı otobüs durakları Şişli ve Fatih istikametleri olmak üzere çift taraflı olarak sefere kapatılacak.

M7 Mahmutbey-Yıldız Metro Hattı'nın Kağıthane-Yıldız arası tüm metro duraklarında, giriş ve çıkış noktaları dahil sefer yapılmayacak.

Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı İstasyonu son durak olarak kullanılacak, Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınamayacak.

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Cibali İstasyonu son durak olarak çalışacak, Cibali-Eminönü arasında yolcu taşımacılığı yapılmayacak.

Ayrıca, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları çift taraflı sefere kapatılacak.

Anadolu'dan Avrupa'ya vapur seferlerinde düzenleme

Şehir Hatları Genel Müdürlüğünce yarın saat 05.30'dan itibaren Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na yolcu ve araç taşınması mümkün olabilecekken, Anadolu'dan Avrupa'ya Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arasında yolcu ve araç taşınamayacak.

Adalar'a yapılan karşılıklı seferler ise devam edecek. Eyüpsultan tarafına yapılan seferler sürecekken, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına ise sefer yapılamayacak.

Taksim Meydanı'na çıkan güzergahlarda park yasakları

Düzenleme doğrultusunda ayrıca, İSPARK'ın işlettiği Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan ve Dolmabahçe civarındaki otoparklar boşaltılacak, araç parklarına müsaade edilmeyecek.

Ayrıca, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih ilçelerinden Taksim Meydanı'na çıkan güzergahlar ile yakın çevresindeki tüm cadde ve sokaklarda araç parkına bir gece öncesinden izin verilmeyecek.

Kaynak: AA

Ulaşım, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 Mayıs'ta Toplu Ulaşımda Düzenleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:15 Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı Dehşet anları kamerada Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı! Dehşet anları kamerada
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:41 Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 14:50:34. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 1 Mayıs'ta Toplu Ulaşımda Düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement