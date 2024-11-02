İstanbul'da 20 PKK/KCK Şüphelisi Gözaltında - Son Dakika
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İstanbul'da 20 PKK/KCK Şüphelisi Gözaltında

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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

02.11.2024 18:29
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(İSTANBUL) - İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları çıkarma arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü'nün Bölücü Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Gençlik örgütlenmesi içerisinde faaliyet yürüten ve PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Siyasal Alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik istanbul'un 14 ilçesinde 30 Ekim günü operasyon düzenlenmiş, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen ve savcılıkta ifadesi alınan şüphelilerden 8'i tutuklama, 12'si ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, diğer 16'sının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 20 PKK/KCK Şüphelisi Gözaltında - Son Dakika

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