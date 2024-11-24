İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları - Son Dakika
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İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları

İstanbul\'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları

İstanbul Valisi Davut Gül, 'Köklerden Geleceğe' programında öğretmenliğin önemini vurguladı. 3 milyona yakın öğrencinin öğretmenlere emanet olduğunu belirten Gül, öğretmenlerin fedakarlıklarıyla Türkiye'nin geleceğinin inşa edileceğini ifade etti. Programda, şehit öğretmenler anıldı, emekli öğretmenlere madalya verildi ve yeni öğretmenler için yemin töreni yapıldı.

24.11.2024 14:49
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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamında düzenlediği "Köklerden Geleceğe" programına katıldı.

Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Gül, öğretmenliğin kutsal ve onurlu bir görev olduğunu belirterek, öğretmenlerin kökleri geleceğe bağlayarak ülkeye değer kattıklarını söyledi.

İstanbul'da geleceğe en büyük yatırım olarak nitelediği 3 milyona yakın öğrencinin öğretmenlere emanet olduğunu dile getiren Gül, "Bu sermayeyi inşallah, hep birlikte en doğru şekilde geleceğe hazırlayacağız. 21. yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' yapma, geleceğin büyük Türkiye'sini kurma hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız. Bir öğretmen eşi, bir veli, bir vali olarak biliyorum. Mesleğiniz, sabır, emek ve fedakarlık istiyor. Zahmetli ve zor bir görev yapıyorsunuz ama insan yetiştirmenin mutluluğu da hiçbir şeyle kıyaslanmayacak kadar büyük. Sizlere minnettarız ve sizlere çok güveniyoruz. 'Fikri hür, vicdanı hür' yetiştirdiğiniz çocuklarımız üzerindeki hakkınız asla ödenmez." diye konuştu.

İstanbul'da göreve başladığı ilk günden itibaren her fırsatta öğretmen ve öğrencileri okullarda ziyaret ettiğini belirten Gül, kapılarının her zaman öğretmenlere açık olduğunu kaydetti.

"Özgür birey, başıboş hareket eden bir varlık değil, kendi sınırlarını bilen insandır"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise her çocuğun içinde bir öğretmenin yaktığı kandil olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geleceğini inşa hayali ve toplumsal yapının sağlam temeller üzerine oturmasının öğretmenlerin fedakarlığıyla hayat bulduğuna dikkati çeken Yentür, irfan ordusunun her bir neferinin Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini şekillendiren ve ona yön veren güçlü birer rehber olduğunu vurguladı.

Yentür, insanın ancak köklerine döndükçe kendi kimliğini bulduğunu ifade ederek, "Günümüz dijital çağı, dengeyi tehdit eden yeni bir başıboşluk kültürünü dayatmaktadır. Çocuklarımız, sosyal medyanın ve kontrolsüz bilgi akışının etkisiyle sınırlarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu durum, yalnızca bireysel düzeyde yol açtığı sorunlar açısından değil, toplumsal uyum ve medeniyet bilinci bakımından da kaygı vericidir." diye konuştu.

Emekli öğretmen Jülide Eylem Pamuk, meslektaşları adına törende konuşma yaptı.

"Gelecek biziz, biz öğretmeniz" adlı oratoryoda, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın ile diğer şehit öğretmenlere yer verildi.

Emekli öğretmenlere hizmet şeref madalyasının takdim edildiği programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni yapıldı.

"Öğretmenler Günü" kapsamında düzenlenen şiir, resim ve öykü yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda "Öğretmenler Sanat Sergisi" de gezildi.

Programa, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları - Son Dakika

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