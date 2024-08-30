İstanbul'da Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları yapıldı

İstanbul\'da Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları yapıldı

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında resmigeçit töreni yapıldı.

30.08.2024 14:17
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İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında resmigeçit töreni yapıldı.

Fatih'teki Vatan Caddesi'nde düzenlenen tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in tören aracının üzerinden birlikleri ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Törende, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmada, ulusça 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılını kutlamanın gururunun yaşandığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla aydınlığa giden yolu araladıklarını vurgulayan Tunç, "Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığı altında Türk kuvvetleri, düşmana beklemediği bir yerden taarruza geçerek stratejik sahada düşmanı aldatmayı başarmıştır. Avrupalıların 5-6 ayda geçilmez dediği Afyon mevzilerini 3 günde geçerek 30 Ağustos'a gelindiğinde düşman kuvvetlerinin önemli bir bölümü imha etmiştir. Bu büyük zafer ile düşmana son darbe vurularak ardından icra edilen takip harekatıyla da 9 Eylül'de düşman İzmir'den denize dökülmüştür." ifadelerini kullandı.

Tunç, kazanılan zaferi muhteşem kılan unsurun kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekun bir savaş verilmesi olduğunu dile getirdi.

Törende, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Nil Genç "Akdeniz", Ayberk Efe Erdem ise "Zafer Türküsü" şiirini okudu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kars Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden törende daha sonra Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları personelinin yürüyüşüyle resmi geçit yapıldı.

Jandarma, emniyet ve İBB personeli ile askeri ve emniyet araçlarının yer aldığı geçit törenine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

Vatan Caddesi, istanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları yapıldı - Son Dakika

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