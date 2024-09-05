İstanbul'da 320 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, 23 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da 320 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, 23 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, kaçak akaryakıt imalatına yönelik yapılan çalışmalarda 320 ton '10 numara yağ' ele geçirildi. Tuzla, Ümraniye, Eyüpsultan, Sultanbeyli gibi birçok ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınarak, akaryakıt kaçakçılığı suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

05.09.2024 12:50
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İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 320 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Kent genelinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen, motorinle benzer özellikteki "10 numara yağ" olarak tabir edilen akaryakıtın imal edilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tuzla, Ümraniye, Eyüpsultan, Sultanbeyli, Esenyurt, Başakşehir, Zeytinburnu, Sultangazi, Pendik, Ataşehir, Avcılar, Çatalca ve Çekmeköy'de belirlenen adreslerde düzenledikleri operasyonlarda 23 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda satışa hazır 320 ton kaçak akaryakıt ile bunların nakliyesinde kullanılacağı belirlenen 7 araç ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "akaryakıt kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 320 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, 23 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 320 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, 23 Gözaltı - Son Dakika
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