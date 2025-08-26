Çete elebaşı profesör çıktı! İstanbul'daki meşhur hastanede "bıçak parası" skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çete elebaşı profesör çıktı! İstanbul'daki meşhur hastanede "bıçak parası" skandalı

Haberin Videosunu İzleyin
Çete elebaşı profesör çıktı! İstanbul\'daki meşhur hastanede "bıçak parası" skandalı
26.08.2025 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çete elebaşı profesör çıktı! İstanbul\'daki meşhur hastanede "bıçak parası" skandalı
Haber Videosu

İstanbul'da Yedikule Hastanesi'nde ameliyat gününü öne alma bahanesiyle hastalardan para talep ederek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 11 sanık hakkında 178 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Örgüt liderinin bir profesörün olduğu belirtilen iddianamede, 3 kişi için 10'ar yıla kadar, 8 kişi için de 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul'da ameliyat gününü öne alma bahanesiyle hastalardan para talep ederek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 11 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

AMELİYAT GÜNÜNÜ ÖNE ALMA BAHANESİYLE PARA İSTEDİLER

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede 33 kişi "müşteki", 2 kişi "mağdur", 11 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer aldı. 35 farklı eylemin anlatıldığı iddianamede, tape kayıtlarına ve görüntü tespit tutanaklarına da yer verildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede, soruşturma kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk İşleri Biriminin 27 Mayıs 2024'te ihbarda bulunduğu ve bunun Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Başhekimliğine yazılı olarak bildirildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, İl Sağlık Müdürlüğünce Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen ihbarlarda, hastanede görev yapan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, Uzman Doktor Y.S. ve veri giriş elemanı olarak görev yapan Y.Ö'nün hastalardan para talep ettiklerine dair şikayetler bulunduğu aktarıldı.

ÖRGÜT LİDERİ BİR PROFESÖR

Örgüt şemasına yer verilen iddianamede, Prof. Dr. M.M. örgüt elebaşı, Doç. Dr. V.E. ve Uzman Doktor Y.S. ise örgüt yöneticisi olarak yer aldı.

Ayrıca Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi M.F, doktor E.Ö, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde servis sorumlusu hemşire A.A, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde temizlik görevlisi Ö.A, tıbbi mamuller firmasında çalışan O.B, briç oyuncusu-eğitmen O.Ö, A.Ç.B. ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümünde veri giriş personeli Y.Ö. örgüt üyesi olarak belirtildi.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, sanıklar Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve Uzman Doktor Y.Ş. hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" tan 4'er yıldan 8'er yıla ve "irtikap" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer 8 sanık hakkında ise "irtikap" ve "suç örgütüne üye olmak" tan 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: AA

istanbul, Yedikule, Ameliyat, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çete elebaşı profesör çıktı! İstanbul'daki meşhur hastanede 'bıçak parası' skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet erkil:
    koskoca prof larin haline bakın tüh yazziklar olsun be size 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar
Nereden nereye Milli Takım’ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü Nereden nereye! Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü
İşte Premier Lig bu Liverpool’a maçı 16 yaşındaki yıldız kazandırdı İşte Premier Lig bu! Liverpool'a maçı 16 yaşındaki yıldız kazandırdı
Türkiye’nin Pakistan’a verdiği destek sonrası Hintliler seyahatlerini apar topar iptal etti Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek sonrası Hintliler seyahatlerini apar topar iptal etti
Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz Anlattıkları kan dondurdu Banka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz! Anlattıkları kan dondurdu
Akaryakıta zam geliyor İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
Diplomatik skandal Türkiye’ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu
KAP açıklaması geldi İstanbul’un dev hastanesi resmen satıldı KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi resmen satıldı
Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları gözaltına alındı Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları gözaltına alındı
Altın, Trump’ın Fed hamlesiyle yükseldi Altın, Trump'ın Fed hamlesiyle yükseldi

23:34
Netanyahu, İsraillilerin sabrını taşırdı Binlerce kişi meydanlara döküldü
Netanyahu, İsraillilerin sabrını taşırdı! Binlerce kişi meydanlara döküldü
20:16
İşte Mücahit Birinci’nin savcılık ifadesi
İşte Mücahit Birinci'nin savcılık ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2025 02:06:03. #7.12#
SON DAKİKA: Çete elebaşı profesör çıktı! İstanbul'daki meşhur hastanede "bıçak parası" skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.