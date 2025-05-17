İstanbul'da aralıklarla düşen yağış hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da aralıklarla devam eden yağış yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından, geceden itibaren yağmur etkisini göstermeye başladı.

Yağış, Avrupa Yakası'nda özellikle Başakşehir, Bahçelievler ve Bakırköy'de etkisini gösterdi.

İstiklal Caddesi'nde sağanağa yakalananlar apartman girişlerine sığınırken, bazıları da şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Galata Köprüsü'nde ise bazı vatandaşlar, balık tutmaya devam etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde ve bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

Zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle, Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yakaya geçişlerde araçlar güçlükle ilerliyor, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor.

İBB Cep Trafik Uygulaması'na göre, trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 62'ye kadar yükseldi.

Bodrum katını su bastı

Öte yandan, Bahçelievler'de Kocasinan Merkez Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki apartmanın bodrum katını su bastı.

İhbar üzerine su basan daireye gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri, inceleme yaptı. İncelemenin ardından apartman çevresinde onarım çalışması başlatıldı.

Su basan dairenin sahibi Mehmet Elmas, basın mensuplarına, 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından apartmanın istinat duvarının zarar gördüğünü anlattı.

Belediye ekiplerinin çalışmasının bazı sebeplerle yarım kaldığını dile getiren Elmas, "Bugünkü yağışla birlikte zarar gören duvardan sızan su evi bastı." dedi.