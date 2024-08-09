İstanbul\'da aranan şüpheli yakalandı

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İstanbul'da birçok suçtan aranan şüpheli, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş, Güngören, Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane'de ev ve araçlarda yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Fırat T'yi (22) Şişli'de yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine götürülen Fırat T'nin, 54 suç kaydı ve 23 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Şüphelinin bir eve girmesi ve polis ekiplerince yakalandığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.