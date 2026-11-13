Bakırköy ve Silivri'de 11 adrese baskın: Aralarında INTERPOL'de çalıntı kayıtlı eserlerin de olduğu 2 bin 456 parça bulundu - Son Dakika
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Bakırköy ve Silivri'de 11 adrese baskın: Aralarında INTERPOL'de çalıntı kayıtlı eserlerin de olduğu 2 bin 456 parça bulundu

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Bakırköy ve Silivri\'de 11 adrese baskın: Aralarında INTERPOL\'de çalıntı kayıtlı eserlerin de olduğu 2 bin 456 parça bulundu
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Bakırköy ve Silivri\'de 11 adrese baskın: Aralarında INTERPOL\'de çalıntı kayıtlı eserlerin de olduğu 2 bin 456 parça bulundu
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Yasa dışı kültür varlığı ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli için polis, Bakırköy ve Silivri'de 3 ev ile 8 iş yerine aynı anda baskın düzenledi. Şüphelinin INTERPOL kayıtlarında çalıntı olarak geçen eserleri bulundurduğu belirlenmişti. Aramalarda altın ve gümüş sikke, kılıç, kama, yatağan ve heykel parçaları dahil toplam 2 bin 456 eser ve obje bulundu. Şüpheli gözaltına alındı, eserler incelenmek üzere müzelere gönderilecek.

İstanbul'da yasa dışı kültür varlığı ticareti yaptığı ve INTERPOL kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri bulundurduğu belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bakırköy ve Silivri'de 3 ev ve 8 iş yerine yapılan baskınlarda, aralarında altın ve gümüş sikkeler, kılıçlar, kamalar, yatağanlar ve heykel parçalarının da bulunduğu 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı kültür varlığı ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, yasa dışı kültür varlığı ticareti yaptığı ve INTERPOL kayıtlarında çalıntı olarak yer alan eserleri bulundurduğu belirlenen 1 şüpheli tespit edildi.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve yasa dışı ticarete konu kültür varlıklarının ele geçirilmesi amacıyla 13 Kasım'da Bakırköy ve Silivri ilçelerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen 3 ev ve 8 iş yeri olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

2 BİN 456 ESER VE OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda altın ve gümüş sikkeler, pişmiş toprak eserler ve objeler, musluk başlıkları, kılıç, kama ve yatağanlar ile heykel parçalarının da aralarında bulunduğu toplam 2 bin 456 eser ve obje ele geçirildi. Ele geçirilen kültür varlıklarının incelenmek üzere ilgili müzelere gönderileceği, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bakırköy ve Silivri'de 11 adrese baskın: Aralarında INTERPOL'de çalıntı kayıtlı eserlerin de olduğu 2 bin 456 parça bulundu - Son Dakika
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