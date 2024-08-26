İstanbul\'da Balıkçılar Yeni Sezon İçin Hazırlıklara Başladı

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İSTANBUL'da balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni balık avı sezonu öncesinde hazırlıklara başladı. Ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar 4.5 aylık aranın ardından 'Vira Bismillah' demeye hazırlanıyor. İstanbul ve Marmara , Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Balıkçılık Komitesi Başkanı Murat Kul , '4.5 aylık av yasağı 31 Ağustos akşamı sona eriyor. 'Vira Bismillah' diyeceğiz. Tabi ki geleneksel kıyı balıkçılarımız şu an denizlere açıldılar. Palamut bol gözüküyor bu sene. Tabi işimiz rast gelirse inşallah iyi olur diyoruz. Çinekop da bol gözüküyor gibi. Hava şartları da bizim çalışma şartlarımıza uyarsa halkımıza kaliteli, düzgün bir şekilde, OMEGA-3 değeri yüksek olan balığı getirmek istiyoruz inşallah' dedi.

15 Nisan'da başlayan avlanma yasağının biteceği 1 Eylül'e sayılı günler kala Rumeli Feneri'ndeki balıkçılar hazırlık çalışmalarına başladı. Balıkçılar, bir yandan teknelerindeki eksikleri giderip bakım yaparken diğer taraftan ise ağları onarmayı sürdürüyor. Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 00.00'da yasağın kalkmasıyla 'Vira Bismillah' diyerek avlanmaya çıkacak olan balıkçılar yeni sezon için heyecanlı.

'PALAMUT DA ÇİNEKOP DA BOL GÖZÜKÜYOR'

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Balıkçılık Komitesi Başkanı Murat Kul, '4.5 aylık av yasağı 31 Ağustos akşamı sona eriyor. 'Vira Bismillah' diyeceğiz. Tabi ki geleneksel kıyı balıkçılarımız şu an denizlere açıldılar. Palamut bol gözüküyor bu sene. Tabi işimiz rast gelirse inşallah iyi olur diyoruz. Çinekop da bol gözüküyor gibi. Hava şartları da bizim çalışma şartlarımıza uyarsa halkımıza kaliteli, düzgün bir şekilde sofralarına Omega-3 değeri yüksek olan balığı getirmek istiyoruz inşallah' dedi.

'NE UCUZ OLSUN NE PAHALI OLSUN'

Başkan Kul, 'Türkiye genelinde 3 bin tane büyük ölçekli balıkçımız denize çıkacak. Yasal bir şekilde trol avcılığı ve gırgır avcılığı olarak denize açılacak. Diğer 15 geleneksel kıyı balıkçılarımız zaten çalışıyorlar, hiçbir sıkıntı yok. Bizler balıkçılar olarak balığın ne pahalı satılmasını ne de ucuz satılmasını istiyoruz. Sonuçta bunun bir maliyeti var. Baktığınız zaman maliyetler genel olarak arttı, akaryakıt fiyatları olsun çalışan maliyetleri olsun. Bakım onarım maliyetleri de çok yüksek. Düzgün bir şekilde ortalama fiyatla satılmasını öngörüyoruz. Ne ucuz olsun ne pahalı olsun halk da kazansın balıkçı da kazansın diyoruz.4 aydır ağ bakım onarımı yapıyorduk. Şimdi tayfalarımız da geldi. Pay usulüyle bizimle beraber çalışacaklar. Son hazırlıkları yapıyoruz. Ağ tamirat bakımı ve ağların tekneye istif olması gibi onarımları yapıyoruz şu an, son hazırlıklardayız. Günümüzü bekliyoruz. Denize çıkıp para kazanmayı ve bereketli bir sezonu bekliyoruz' dedi.

'AĞLARI HAZIRLIYORUZ'

Rumeli Feneri'ndeki balıkçı barınağında hazırlıklarını sürdüren balıkçılardan Bahtiyar Menekşe, 'Palamut ağlarına hazırlık yapıyoruz, hamsi ağlarımız hazır. Bakım, onarım, eksik ve gedik, balıkçılıkta iş bitmez ki. Balık güzel olacak inşallah. Allah havaları bahşetsin, hava iyi olursa balıkçılık iyi olur. İklim şartları önemli. İklim güzel olursa halkımız palamutu çok yer. İklim kötü olursa kimse birşey göremez' dedi. Balıkçı tayfası Enes Çelik ise, 'Şu an kurşunları yapmaya başladık. Kurşun, mantar ve ağların tamiratı yapıldıktan sonra güverteye alacağız. Ardından ise 'Bismillah' deyip balığa çıkacağız. Şu anlık palamut güzel çıkıyormuş. Palamut ve çinekop, bunlara yöneleceğiz. Aşağı yukarı 25-30 kişi civarı çıkıyoruz. Sabah 6'ya kadar avlanıyoruz ardından yasak geliyor mesai bitiyor' diye konuştu.