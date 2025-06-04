İstanbul'da Bayram Güvenliği İçin 18 Bin 380 Ekip Görevde - Son Dakika
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İstanbul'da Bayram Güvenliği İçin 18 Bin 380 Ekip Görevde

04.06.2025 10:37
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Vali Gül, Kurban Bayramı süresince emniyet ve jandarmaya bağlı 18 bin 380 ekibin görev yapacağını açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte bayram tatili süresince İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet ve jandarmaya bağlı 18 bin 380 asayiş, 4 bin 104 trafik, 2 bin 784 motorize ekibin görev yapacağını bildirdi.

Gül, Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, İstanbul'da alınan Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı.

İstanbulluların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Gül, şehirde vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için bazı tedbirler aldıklarını söyledi.

En büyük önceliğin trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların huzurunun korunması olduğunu belirten Gül, "Bu kapsamda bayram tatili süresince İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde emniyetimiz ve jandarmamıza bağlı 18 bin 380 asayiş, 4 bin 104 trafik, 2 bin 784 motorize ekibimizle bütün personelimiz görev yapacaktır." bilgisini paylaştı.

Vali Gül, kentin içerisinde ve çıkış noktalarında başta trafik tedbirleri olmak üzere elektronik denetleme sistemlerinin, radarların bayram süresince açık olmaya ve denetim yapmaya devam edeceğini aktararak, "Bu vesileyle vatandaşlarımızdan trafik kurallarına titizlikle uymaları, gidecekleri yere bir an önce varmak için hız yapmamaları, sevinç ve neşe günleri olan bayramları matem ve yasa dönüştürmemeleri en büyük arzumuz." ifadesini kullandı.

"Vatandaşlarımızdan ricamız kurban atıklarını usulüne uygun bertaraf etmeleri"

Trafik kazaları dışında, Kurban Bayramı'nda görmek istemedikleri görüntülerden birinin de park, bahçe ve sokaklarda kurbanların kesilmesi olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz, kurban kesim ve kurban satış yerlerini ilan etti. Tarım İl Müdürlüğümüz bu yerlerin denetimlerini yaptı, yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla da hemşehrilerimizden sadece belirtilen yerlerde kurbanlarını kesmelerini istirham ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, zabıta, polis, jandarma ve Tarım Müdürlüğümüz personeli bu noktada kurallara uymayan, düzensiz kurban kesimleri yapan, atıklarını standartlara aykırı bertaraf eden, çevreyi kirleten kurum, işletme ve şahıslara gerekli cezai işlemleri yapacaktır. Bu cezalar, Marmara Denizi'ne atık dökme, kirletme olarak tespit edildiğinde iki misli olarak uygulanacaktır."

Gül, "Vatandaşlarımızdan ricamız, kurbanlarını usulüne uygun kesmeleri, atıklarını usulüne uygun şekilde bertaraf etmeleri, kurban vecibesini yerine getirirken çevreye, insanlara herhangi bir zarar vermemeleri." dedi.

"Piknik ve mesire alanları dışında ormanlara kontrolsüz girmek, piknik yapmak yasaktır"

Yine bayramlarda havaların ısınmasıyla en çok karşılaştıkları olaylardan birinin vatandaşların plajların dışında, kontrolsüz yerlerde denize girmeleri olduğuna dikkati çeken Gül, can kurtaranın olmadığı, denize girmenin yasak olduğu yerlerde denize girilmesinin boğulmalara, üzücü sonuçlara yol açabildiğinin altını çizerek, bu anlamda özellikle çocuklara sahip çıkılması uyarısında bulundu.

Gül, bu konuda da ilgili kurum ve kuruluşlarla tedbirler aldıklarını dile getirerek, "Bayram süresince, Sahil Güvenlik Komutanlığımız 20 dalış timi, 35 kara timi, 5 yüzer unsur, 1 mobil radar, 1 helikopterle görev yapan toplam 473 personelimiz Çatalca- Şile ile Silivri- Tuzla sahil hatlarında, İstanbul Boğazı'nda görevinin başında olacak. Emniyetimizle birlikte gürültü kirliliği dahil gerekli kontrolleri yapacak." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramında vatandaşların mangal yapma alışkanlığı olduğunu anımsatan Gül, "Piknik ve mesire alanları dışında ormanlara kontrolsüz girmek, piknik yapmak yasaktır. Orman yangınlarına sebebiyet veren bu konuda Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin yıl boyunca yaptıkları denetim ve kontroller bayram süresince daha da artacaktır. İnşallah, kaymakamlarımız, güvenlik amirlerimizle birlikte aldığımız tüm bu tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde diğer bayramlarda olduğu gibi bu bayramı da İstanbul'umuz, huzur ve güven içerisinde geçirecek." şeklinde konuştu.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Bayram Güvenliği İçin 18 Bin 380 Ekip Görevde - Son Dakika

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