İstanbul'da Bayram Tatilinin Ardından Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Bayram Tatilinin Ardından Trafik Yoğunluğu

Geniş Video İzle

İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinin ardından ilk iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Ancak bir süre sonra yollar açıldı ve yoğunluk oranı düştü. Tatil boyunca araç trafiğindeki sakinlik dikkat çekmişti. Okulların kapalı olması ve servislerin trafiğe çıkmaması da trafikteki rahatlığın sebeplerinden biri olarak gösterildi.

24.06.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) 16 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin ve bölgenin en kalabalık nüfuslu kenti olan İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinin ardından ilk iş gününde sabah saatlerinde bir süre bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Ancak bir süre sonra yollar büyük oranda açıldı, İBB Trafik haritasına göre yoğunluk yüzde 30'ların altına düştü.

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın aksine Kurban Bayramı'nda araç trafiğindeki sakinlik dikkati çekmişti. Tatil boyunca özellikle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 2-3'lere kadar düşmüştü. Kentin sembol mekanlarından Eminönü Meydanı başta olmak üzere çok sayıda meydan Ramazan Bayramı'nın aksine boş kalmıştı.

Sabah saatlerinde kısa süreli yoğunluk yaşandı

9 günlük bayram tatili dönüşünde kentte özellikle Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişlerde, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu. İBB trafik haritasına göre 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 47'lere ulaştı. Ancak ilerleyen saatlerde yollar hızla normale döndü, yoğunluk oranı yüzde 30'lerin altına düştü. Trafikteki bu rahatlıkta, okulların kapalı oluşu ve servislerin trafiğe çıkmamış olması da etkili oldu.

Son yıllarda çok sayıda metro hattının devreye girdiği İstanbul'da, toplu taşımada alınan tüm önlemlere karşın kış döneminde sabah ve akşamları trafik yoğunluğu yüzde 70'lerde seyrediyor.

İstanbul\'da Bayram Tatilinin Ardından Trafik Yoğunluğu
Kaynak: ANKA

İstanbul, trafik, Tatil, Ulaşım, İstanbul, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Bayram Tatilinin Ardından Trafik Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
11:59 Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek
11:35 30 dönümü küle çeviren yangının nasıl başladığı ortaya çıktı 30 dönümü küle çeviren yangının nasıl başladığı ortaya çıktı
11:21 Ordu’da ’’Faturamatik Yakup’’ esnafın imdadına yetişiyor Ordu'da ''Faturamatik Yakup'' esnafın imdadına yetişiyor
10:56 Ahmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e forma vermeyen Montella’ya tepki Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:34 Aldatma detayı bomba Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 12:57:51. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Bayram Tatilinin Ardından Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement