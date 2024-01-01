İstanbul\'da Binlerce Kişi Yeni Yıla Coşkuyla Girdi

İstanbul'da, binlerce kişi yeni yıla kentin önemli meydan ve caddelerinde düzenlenen kutlamalarla girdi.

Vatandaşlar ve turistler, Taksim ve Ortaköy meydanları ile Nişantaşı ve Bağdat caddelerinde akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda yılbaşını Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde geçirmek isteyenler, meydanda kurulan ışıklı süslemelerin önünde video ve fotoğraf çekildi.

Yeni yıla sayılı dakikalar kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk da arttı.

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle, ıslıklar ve alkışlar eşliğinde kutlama yapıldı. Meydana gelenler, sevdiklerine sarılarak yeni yılı karşıladı.

Ayrıca havai fişek gösterisi de ilgiyle karşılandı.

Balonlar uçuruldu

Ortaköy Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ve turistler, İstanbul Boğazı'nda yapılan havai fişek gösterisiyle yeni yıla "merhaba" dedi. Buradakiler ayrıca, Boğaz manzarasında fotoğraf çektirdi.

Yeni yıl, şarkılar söylenerek ve dans edilerek kutlandı. Bunun yanı sıra meydandakiler, gökyüzüne balonlar bıraktı.

Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.

Nişantaşı'nda meşaleler yakıldı

Nişantaşı'nda toplanan yerli ve yabancı çok sayıda kişi yeni yıla coşkuyla girdi.

Müzikler eşliğinde, meşale yakarak yeni yılı kutlayanlara, vatandaşlar da evlerinin penceresinden ıslık çalıp, alkış tutarak eşlik etti.

Nişantaşı'ndaki kutlamalarda alana konulan çam ağacı ve yılbaşı koltuğunda hatıra fotoğrafı çektirildi. Ayrıca, bazı kişilerin evcil hayvanlarına giydirdikleri yılbaşı temalı kıyafetler de renkli görüntülere sahne oldu.

Dans ederek yeni yılı karşıladılar

Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Bağdat Caddesi, İskele Meydanı başta olmak üzere merkezi yerlerde bir araya gelen vatandaşlar, 2024'ün gelişini coşkuyla karşıladı.

Bağdat Caddesi'nde toplananlar, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde bazı vatandaşlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak, bazıları da müzik eşliğinde dans ederek karşıladı.

Üsküdar'da yeni yıla sahilde ve Kız Kulesi'nde girenler geri sayım yaptı.

Boğaz'daki havai fişek gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlara, trafiktekiler de kornalarla eşlik etti.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte yapılan havai fişek gösterileri, mega kentin birçok noktasından görüldü.

Kent genelindeki meydanlarda toplananlar, yeni yıl temalı süsleri ve aksesuarlarıyla meydanlarda renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Öte yandan kent genelindeki kutlama alanlarında polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı.