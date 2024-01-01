 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Binlerce Kişi Yeni Yıla Coşkuyla Girdi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Binlerce Kişi Yeni Yıla Coşkuyla Girdi

İstanbul'da binlerce kişi, Taksim, Ortaköy, Nişantaşı ve Bağdat caddelerinde düzenlenen kutlamalarla yeni yıla girdi. Meydanlarda kurulan ışıklı süslemeler, havai fişek gösterileri ve dans ederek karşılanan yeni yıl, renkli görüntülere sahne oldu. Polis ekipleri tarafından alınan güvenlik önlemleriyle kutlamalar güvenli bir şekilde gerçekleştirildi.

İstanbul\'da Binlerce Kişi Yeni Yıla Coşkuyla Girdi
01.01.2024 - 00:59,
Abone Ol

İstanbul'da, binlerce kişi yeni yıla kentin önemli meydan ve caddelerinde düzenlenen kutlamalarla girdi.

Vatandaşlar ve turistler, Taksim ve Ortaköy meydanları ile Nişantaşı ve Bağdat caddelerinde akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda yılbaşını Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde geçirmek isteyenler, meydanda kurulan ışıklı süslemelerin önünde video ve fotoğraf çekildi.

Yeni yıla sayılı dakikalar kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk da arttı.

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle, ıslıklar ve alkışlar eşliğinde kutlama yapıldı. Meydana gelenler, sevdiklerine sarılarak yeni yılı karşıladı.

Ayrıca havai fişek gösterisi de ilgiyle karşılandı.

Balonlar uçuruldu

Ortaköy Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ve turistler, İstanbul Boğazı'nda yapılan havai fişek gösterisiyle yeni yıla "merhaba" dedi. Buradakiler ayrıca, Boğaz manzarasında fotoğraf çektirdi.

Yeni yıl, şarkılar söylenerek ve dans edilerek kutlandı. Bunun yanı sıra meydandakiler, gökyüzüne balonlar bıraktı.

Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.

Nişantaşı'nda meşaleler yakıldı

Nişantaşı'nda toplanan yerli ve yabancı çok sayıda kişi yeni yıla coşkuyla girdi.

Müzikler eşliğinde, meşale yakarak yeni yılı kutlayanlara, vatandaşlar da evlerinin penceresinden ıslık çalıp, alkış tutarak eşlik etti.

Nişantaşı'ndaki kutlamalarda alana konulan çam ağacı ve yılbaşı koltuğunda hatıra fotoğrafı çektirildi. Ayrıca, bazı kişilerin evcil hayvanlarına giydirdikleri yılbaşı temalı kıyafetler de renkli görüntülere sahne oldu.

Dans ederek yeni yılı karşıladılar

Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Bağdat Caddesi, İskele Meydanı başta olmak üzere merkezi yerlerde bir araya gelen vatandaşlar, 2024'ün gelişini coşkuyla karşıladı.

Bağdat Caddesi'nde toplananlar, yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde bazı vatandaşlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak, bazıları da müzik eşliğinde dans ederek karşıladı.

Üsküdar'da yeni yıla sahilde ve Kız Kulesi'nde girenler geri sayım yaptı.

Boğaz'daki havai fişek gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlara, trafiktekiler de kornalarla eşlik etti.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte yapılan havai fişek gösterileri, mega kentin birçok noktasından görüldü.

Kent genelindeki meydanlarda toplananlar, yeni yıl temalı süsleri ve aksesuarlarıyla meydanlarda renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Öte yandan kent genelindeki kutlama alanlarında polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Nişantaşı, İstanbul, Taksim, Bağdat, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Binlerce Kişi Yeni Yıla Coşkuyla Girdi - Son Dakika


00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi

Son Dakika
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul'da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 01:16:47. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Binlerce Kişi Yeni Yıla Coşkuyla Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement