İstanbul'da boyundan aşağısı felç kalan 76 yaşındaki hasta yürüyerek taburcu oldu - Son Dakika
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İstanbul'da boyundan aşağısı felç kalan 76 yaşındaki hasta yürüyerek taburcu oldu

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Yaklaşık 30 yıl önce düşme sonucu boynunda kırık oluşan ve ikinci düşüşünün ardından boyundan aşağısı felç kalan 76 yaşındaki hasta, İstanbul'da tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek taburcu oldu. Ameliyat ve fizik tedaviyle güçsüzlüğü tamamen düzeldi.

Yaklaşık 30 yıl önce düşmesi sonucu boynunda kırık oluşan ve ikinci kez düşmesinin ardından boyundan aşağısı felç kalan Neriman Fil, İstanbul'da tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden zorlu tedavi süreci sonrası yürüyerek taburcu oldu.

İstanbul'da yaşayan 76 yaşındaki Fil'in yaklaşık 30 yıl önce düşmesi sonucu boynunda kırık meydana geldi. Dönemin koşullarında ameliyatın yüksek riskli olduğu belirtilen Fil, olası riskler nedeniyle cerrahi tedaviyi kabul etmedi ve yaşamını ameliyatsız sürdürdü.

Aradan geçen yaklaşık 30 yılın ardından ikinci kez düşen Fil'in boyundan aşağısı felç kaldı. Bunun üzerine tekerlekli sandalyeyle hastaneye başvuran Fil'in yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonucunda ameliyat edilmesine karar verildi.

Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Şevket Evran tarafından ameliyata alınan Fil'e, zorlu geçen operasyonda kafatasının arka bölümü ile servikal omurga arasındaki bölgenin sabitlenmesi amacıyla "oksipitoservikal stabilizasyon" uygulandı.

Operasyonda omurilik basısını kaldırmak amacıyla kafatası kemiği ve birinci boyun omurgasının arka kısmından kemikler alındı. Ardından vida ve stabilizasyon sistemi kullanılarak kafatasının arka bölümü ile boyun omurgası arasında sabitleme sağlandı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından nörolojik durumunda belirgin düzelme görülen Fil, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek taburcu edildi.

"Hastamız ilk başvurduğunda kendi bakımını sağlayamaz haldeydi"

Doç. Dr. Şevket Evran, AA muhabirine, hastanın kendilerine boynunda şiddetli ağrı ve boyun bölgesinin altından başlayan şiddetli güçsüzlük şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

Hastanın kendilerine başvurduğu esnada kollarında ve bacaklarında ileri derecede güç kaybı bulunduğunu ve kendi başına hareket edemez halde olduğunu belirten Evran, "Yapılan tetkiklerde, hastanın 30 yıl önce geçirilmiş bir boyun travması olduğunu ve buna bağlı birinci boyun omurunda kırık olduğunu öğrendik." dedi.

Evran, yeni çekilen filmlerde birinci boyun omurundaki kırığın ilerlediğini, ikinci boyun omurunda da ileri derecede açılanma sonucu oluşan omurilik basısına bağlı omurilik hasarı geliştiğini tespit ettiklerini anlatarak, buna binaen hastanın ileri işlem amaçlı yatışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hastanın boynundan aşağısının felç durumunda olduğunu aktaran Evran, "Kolları ve bacakları normal fonksiyonunu yerine getiremiyordu. Yaptığımız muayenelerde patolojik refleksleri gelişmeye başlamıştı. Hastanın tetkiklerinde de ileri düzeyde omurilik basısı ve buna bağlı omurilik hasarı saptadığımız için hastaya ameliyat önerdik." diye konuştu.

Evran, hastanın ameliyatının yaklaşık 6 saat sürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ameliyatta hastanın birinci boyun omurundaki kırık ileri düzeyde olduğu için burada herhangi bir vidalama işlemi yapılamaz haldeydi. İkinci boyun omurunda da hastada bir istisna arz ediyordu. Beyni besleyen ana damarlardan biri vidanın geçeceği kanaldan geçtiği için bu bölgede daha farklı bir teknikle vidalama yaptık. Hastanın kafatasının arka kısmı ile boynundaki ikinci, üçüncü ve dördüncü omurgayı birbiriyle bağlayıp ardından omuriliğin arkasındaki kemik yapıları alarak omurilik kanalını genişletip, omurilik basısını ortadan kaldırarak ameliyatımızı tamamladık.

Hastamız ilk başvurduğunda tekerlekli sandalyede ve kendi bakımını sağlayamaz haldeydi. Hastanın istisnai omurga anatomisinden dolayı yüksek riskli bir ameliyattı ve bunu hastaya belirttik. Hastanın da kaybedeceği bir şey kalmadığı için bu ameliyata birlikte karar verdik. Ameliyat sonrasında erken dönemde başlanan fizik tedavinin de etkisiyle güçsüzlüğü tamamen düzeldi."

"Artık 3 kat merdiven çıkabiliyorum"

Hasta Neriman Fil ise 30 yıl önce Rize'de çaylıkta çalıştığı sırada düştüğünü, arkasında 70 kiloluk yük olduğunu, burada boynunun ve ayağının kırıldığını belirtti.

O dönemde boynundaki kırığın fark edilmediğini, daha sonra başının ağrımaya başladığını vurgulayan Fil, "Bir gün evde minder alacaktım, düştüm. Düştükten sonra hareketlerimden hiçbir şey kalmadı. Ardından hastaneye geldim, doktorlarla ameliyata karar verdik. Dua ede ede ameliyata girdim, bir akşam kaldım çıktım." dedi.

Fil, ameliyatın başarılı geçtiğinin altını çizerek, "Şimdi hiçbir sıkıntım yok Allah'ıma şükürler olsun. Doktorlarımdan Allah razı olsun. Artık 3 kat merdiven çıkabiliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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