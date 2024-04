İstanbul\'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler

Güncel

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslar sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Tiyatrolarında (İDT) bu hafta "Bence Katil Öldürdü", "Babamın Kelimeleriyle", "Frankenstein", "Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal)" ve "Kontrabas" eserleriyle "Çöp Canavarı" ve "Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam" adlı çocuk oyunları izleyicilerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 9-19 Mayıs'ta gerçekleşecek "38. Genç Günler Festivali"nde, sahnelerini genç sanatçılara ve sanatçı adaylarına açacak. Programa alınan projeler, 10 gün boyunca Şehir Tiyatroları sahnelerinde, İstanbul seyircisiyle ücretsiz buluşacak.

AKM'de çeşitli etkinlikler

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konan, "II Mehmet" (Maometto II) eseri, 2 ve 4 Mayıs'ta sahnelenecek.

Yönetmen Selçuk Aydemir'in kaleme aldığı "Şaşırt Beni" adlı tiyatro oyunu, AKM Tiyatro Salonu'nda 2 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak. Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk ve Murat Akkoyunlu'nun rol aldığı oyun, karanlık tarafa geçmek isteyen bir karakterin komik maceralarını işliyor.

Tunç Şahin'in yazıp yönettiği "Canavar" oyunu, 3 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Başrollerinde Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal'ın yer aldığı oyun, roman yazarı Kemal Sönmez'in hikayesini anlatıyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Dvorak'ın ölümünün 120. yılı anısına 3 Mayıs'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda, şef Rengim Gökmen yönetiminde, viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil solistliğinde sahne alacak. Program, R. Schumann'ın "La Minor, Op.129 numaralı Viyolonsel Konçertosu" ile başlayacak, ardından A. Dvorak'ın "Re Minor Op.70 numaralı 7. Senfonisi" seslendirilecek.

Macaristan'ın önde gelen dans topluluklarından Yvette Bozsik Dans Topluluğu, 30. yılı dolayısıyla 6 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonunda sahne alacak. Topluluk etkinlikte, müzik tarihinin önemli eserlerinden Zoltan Kodaly'nın "Galanta Dansları"nı yorumlayacak.

Sergiler

İstanbul Sinema Müzesi'nde, 86 yaşındaki usta ressam Devrim Erbil'in, daha önce sergilenmeyen eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Farklı sanatçıların da eserleriyle destek verdiği "Inspirations" adlı karma sergi, 30 Haziran'a ziyaret edilebilecek.

Macar Kültür Merkezi ile Macaristan Ulusal Film Enstitüsünün hazırladığı ve Macar sinemasının 120 yılına ışık tutan "Geniş Açı" sergisi, Macar Kültür Merkezi'nde bugün sinemaseverlerle buluşacak.

Rami Kütüphanesi'nde kapılarını açan "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri" sergisi ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor.

İstanbul Dijital Sanat Festivali bu hafta başlıyor

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen "İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF), 2 Mayıs'ta AKM'de başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Mezo Dijital tarafından hayata geçirilen festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri sanatseverlerle buluşturacak.

Türkiye'nin uluslararası ilk ve tek dijital sanat festivali, 5 Mayıs'a kadar çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara ev sahipliği yapacak.

CRR'de konserler

Grammy ödüllü müzisyen Cenk Erdoğan ile Latin Grammy ödüllü İspanyol gitarist Rycardo Moreno, 3 Mayıs'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda aynı sahneyi paylaşacak.

Piyanist Toros Can'ın eşlik edeceği CRR Senfoni Orkestrası, 4 Mayıs'ta konser verecek. "Yeniyi Keşif" başlıklı konserde, orkestra şefliğini Christian Lupes üstlenecek.

Balkan müziğinin ünlü topluluklarından Fanfare Ciocarlia, "Hıdırellez Konseri" ile 5 Mayıs'ta CRR'de dinleyicilerle bir araya gelecek.

Deborah de Luca 3 Mayıs'ta konser verecek

Napoli'de müzik hayatına başlayan ve dünya çapında tanınan Deborah de Luca, Zorlu PSM'de konser verecek. Son 10 yılda uluslararası tekno sahnesinde sevilen DJ, yapımcı ve plak şirketi sahibi Deborah de Luca, "PSMLoves2Dance" konser serisi kapsamında 3 Mayıs'ta Turkcell Sahnesi'nde izlenebilecek.

Bahar kutlaması Hıdırellez, KüçükÇiftlik Park'ta 5 Mayıs'ta kutlanacak. Programda Gaye Su Akyol, Dubioza Kolektiv, BaBa ZuLa, Cümbüş Cemaat, Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası ve Seyyah sahne alacak.

Star Wars efsanesinin ilk filmi "A New Hope", şef David Mahoney yönetimindeki İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izlenebilecek. "Star Wars: A New Hope In Concert", 4 Mayıs'ta "Dünya Star Wars Günü"nde Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonuyla hayranlarıyla buluşacak.