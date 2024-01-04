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İstanbul'da Drift Yapan Sürücüye 20 Bin 778 Lira Cezası Kesildi - Son Dakika
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İstanbul'da Drift Yapan Sürücüye 20 Bin 778 Lira Cezası Kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan drift görüntülerinin ardından sürücünün kimliğini tespit etti. Sürücüye toplam 20 bin 778 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul\'da Drift Yapan Sürücüye 20 Bin 778 Lira Cezası Kesildi
04.01.2024 - 15:28,
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İstanbul'da otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye, toplam 20 bin 778 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin çalışma başlattı.

İncelemede, görüntülerdeki aracın sürücüsünün T.G. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan T.G'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 20 bin 778 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Drift Yapan Sürücüye 20 Bin 778 Lira Cezası Kesildi - Son Dakika
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