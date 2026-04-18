İstanbul\'da düzenlenen "Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Kongresi" sona erdi

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Kongresi" (UKEK 2026) sona erdi.

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde iki gün süren kongrede, okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine katkı sunacak konular ve kapsayıcı eğitim uygulamaları ele alındı.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gülçin Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programı oluştururken kapsayıcılığı yalnızca teorik bir çerçevede değil, aynı zamanda sahadaki karşılıklarıyla birlikte ele aldıklarını söyledi.

Açılış oturumlarından itibaren dijitalleşme, iyi uygulama örnekleri ve özel gereksinimli çocuklara yönelik panellerle çok boyutlu bir yapı kurguladıklarını belirten Güven, "Özellikle farklı disiplinlerden, hem ulusal hem uluslararası konuşmacıların katkı sunması, kongrenin zenginliğini artırdı. Katılımcıların sadece dinleyici değil, aynı zamanda düşünen, tartışan ve üreten bireyler olarak sürece dahil olmalarını önemsedik." ifadelerini kullandı.

Güven, kongrenin ikinci gününde daha derinleşen ve tematik olarak yoğunlaşan içerik planladıklarını vurgulayarak, "Eğitimde teknoloji ve yapay zeka, suça sürüklenen çocuklar ve kapsayıcı ruh sağlığı gibi başlıklarla eğitimin farklı boyutlarını bir arada ele aldık. Bildiri oturumları ve atölyelerle de katılımcıların aktif katılımını desteklemeyi hedefledik. Genel olarak bu programın, kapsayıcı eğitime dair farkındalık oluşturmanın ötesinde, somut katkılar sunan ve farklı paydaşları bir araya getiren güçlü bir platform olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Okuldan ayrılma, okulu terk etme yaşı düştükçe suça karışma yaşı düşüyor"

Dr. Selim Öztürk moderatörlüğündeki "Suça Sürüklenen Çocuklar" panelinde konuşan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Armağan Köseoğlu, suçun insanlık tarihi kadar eski bir olgu olduğunu belirtti.

Suçun tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmadığını ifade eden Köseoğlu, "Birçok araştırma bulgusu bize suçun kalıtsal yanının, nörobiyolojik açıklamalarının olduğunu gösterirken, birçok araştırma bulgusu çevresel faktörlerin önemine değiniyor." dedi.

Çocukların suça sürüklenmesinde ekran bağımlılığı, dijital platformlar ve yapay zekanın etkisini ele alan Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Yapay zekaya dayalı tüm teknolojiler, sosyal medya, dijital teknolojilerin tamamı hayatımıza çok yeni dönemde girdi. 2000 ve sonrası doğan kuşaklar dijital hayatın içine girdiler. Çocuk ve ergen suçluluğunda 14 yaşa çok büyük bir gönderme var. Dijital yaşantının içinde olan her çocuk suç işlemiyor. Bazı çocuklar suça eğilimli, suça sürüklenmiş. Bir çocuk yapay zeka ya da dijital teknolojileri bir araç olarak kullandığında, kontrol edebildiğinde, ailesinin yeterince desteğini, sevgisini, ilgisini görebildiğinde bu teknolojiler bir avantajdır."

Doç. Dr. Köseoğlu, çocukların ve gençlerin model alma süreçlerine dikkati çekerek, "Yurt dışındaki, özellikle Amerika'daki okul baskınlarını gerçekleştiren saldırganların temel motivasyonu görülmek, bilinmek, ünlü olmak ve hayran kitlesi oluşturmak. Yani özellikle ergen kitlesinde, 14 yaş ve onun hemen ardından gelen dönemde, suça bulaşma riski çok daha yoğun. Suçlulukla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırmalar, ergen suçluluğunda şunu söylüyor: 'Ne kadar erken okuldan ayrılırsa, o kadar erken bulaşılıyor.' Yani okuldan ayrılma, okulu terk etme yaşı düştükçe suça karışma yaşı düşüyor." değerlendirmesini yaptı.

Kongre

Kongre, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve kapsayıcı öğrenme ortamlarının geliştirilmesine yönelik bilimsel bir tartışma platformu oluşturmayı amaçlıyor.

Kapsayıcı yaklaşımın eğitim kurumlarında nasıl yapılandırılabileceği, farklılaştırılmış öğretim uygulamaları, evrensel tasarım ilkelerinin öğrenme süreçlerine katkıları ve dezavantajlı öğrenci gruplarına yönelik destek mekanizmaları, kongrenin gündem başlıkları arasında yer aldı.

Kongrede sunulan bildiriler, hakemlik sürecinden geçirilerek, uluslararası bir yayınevinde yayımlanma imkanına kavuşacak.