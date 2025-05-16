İstanbul'da Esir Takası ve Ateşkes Görüşmeleri - Son Dakika
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İstanbul'da Esir Takası ve Ateşkes Görüşmeleri

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan görüşmelerde geniş çaplı esir takası gündeme geldi.

16.05.2025 18:49
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(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinski, İstanbul'daki Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Görüşmelere devam etmeye hazırız. Önümüzdeki günlerde bine bin kişi olmak üzere geniş çaplı bir esir takası yapılacak" dedi. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, görüşmelerin amacının ilk önce ateşkes, ikincisi esir takası ve üçüncüsü liderler düzeyinde olası görüşme olduğunu söyledi.

İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında 1 saatten fazla süren üçlü toplantı sona erdi. Toplantının ardından Rusya heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Medinski ve Ukrayna heyetinde bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Umerov açıklamalarda bulundu.

Russia Today'in haberine göre Medinski, doğrudan müzakerelerde elde edilen sonuçlardan genel olarak memnun olduklarını belirterek, "Görüşmelere devam etmeye hazırız" diye konuştu. Medinski, esir takasına ilişkin, "Önümüzdeki günlerde bine bin kişi olmak üzere geniş çaplı bir esir takası yapılacak" ifadelerini kullandı.

Ukrinform'da yayınlanan haberde ise Umerov'un görüşmelerin amacının ilk önce ateşkes, ikincisi esir takası ve üçüncüsü liderler düzeyinde olası görüşme olduğunu belirttiği aktarıldı. Ateşkes konusunun da gündemde olduğunu kaydeden Umerov, "Bine karşı bin takas hakkında konuştuk. Bu takasın diğer modaliteleri üzerinde de çalışıyoruz" diye konuştu. Umerov, önceliğin esir takası üzerinde çalışmak olacağını dile getirdi.

Ayrıca Ukrinform'un bir başka haberinde, Umerov'un yapması planlanan basın toplantısının "aralarında Rus medyasının da bulunduğu gazetecilerin oluşturduğu izdiham sonucunda" iptal ettiği iddia edildi.

Zelenski ve Avrupa liderleri, Trump ile telefonda görüştü

Görüşmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD Başkanı ile, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ve Polonya Başbakanı Tusk ile birlikte görüştük. İstanbul'daki toplantıyı ele aldık. Ukrayna, gerçek barış için mümkün olan en hızlı adımları atmaya hazır ve dünyanın güçlü bir duruş sergilemesi büyük önem taşıyor. Bizim tutumumuz net: Eğer Rusya tam ve koşulsuz bir ateşkesi ve can kayıplarının sona ermesini reddederse, ağır yaptırımlar devreye girmelidir. Rusya savaşı sona erdirmeye hazır olana kadar üzerindeki baskı sürdürülmelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Esir Takası ve Ateşkes Görüşmeleri - Son Dakika

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