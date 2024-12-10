İstanbul'da Fermuar Sistemi Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Fermuar Sistemi Projesi Tanıtıldı

Ambulansların hızla geçişini sağlamak amacıyla 'Fermuar sistemi' tanıtıldı. Trafik bilinci artırılacak.

10.12.2024 21:18
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İstanbul'da, Sağlık Bakanlığınca ambulansların yollarda en seri şekilde intikali amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki (AFAD) program, İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar başkanlığında, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'in katılımıyla yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yetkililer ile akademisyenler, STK temsilcileri ve kent yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, fermuar sisteminin hayati önemi ve uygulanabilirliği ele alındı.

Toplantıda, sistemin yaygınlaştırılması için emniyet, milli eğitim, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının görevleri detaylı şekilde konuşuldu.

"Bu bilinci toplumun her kesimine yaymak için hepimize önemli görevler düşüyor"

Toplantıda konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, fermuar sisteminin yalnızca bir trafik düzenleme yöntemi değil, hayat kurtarmayı amaçlayan toplumsal bir farkındalık hareketi olduğunu söyledi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin hayat kurtarmak için zamanla yarıştığını belirten Güner, trafikte geçen her saniyenin bir hayat anlamına geldiği bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Güner, "Trafikte duyarlılık, yalnızca bir kurala uyum değil, aynı zamanda bir hayat kurtarma bilincidir. Bu bilinci toplumun her kesimine yaymak için hepimize önemli görevler düşüyor. Fermuar sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması, sürdürülebilir bir trafik düzeninin temellerini atacak ve acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artıracaktır." diye konuştu.

Fermuar sistemiyle trafikte ambulans, itfaiye, polis ve AFAD gibi acil geçiş önceliği bulunan araçların karşılaştığı gecikmelerin en aza indirilmesinin hedeflendiğini belirten Güner, sistemin acil durumlarda yaşanan kaosu önleyerek, sürücülerin koordineli bir şekilde hareket etmesini sağlayacağını ve hayati dakikaların kazanılmasına olanak tanıyacağını kaydetti.

"Sürücülerde trafik bilincini artırmayı amaçlıyoruz"

Sistemle, sürücülerde trafik bilincini artırmayı ve Türkiye genelinde sürdürülebilir bir trafik kültürü oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Güner, "Fermuar sisteminin doğru ve yaygın bir şekilde uygulanması durumunda, yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma oranları yüzde 40 oranında artırılabilecek." dedi.

Güner, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüyle trafikte acil geçiş üstünlüğüne sahip araçların geçişini kolaylaştırmak için denetimlerin artırılması ve sistemin uygulanabilirliği için trafiği yönlendiren birim ve ekiplere eğitim verileceğini belirtti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle, okullarda trafik bilincini artırmaya yönelik çalışmalar, müfredata acil durum araçlarına yol verme konusunun eklenmesi, öğrencilere yönelik seminerler ve projelerle, toplumda uzun vadeli bir bilinç oluşturulmasını hedeflediklerini ifade eden Güner, belediyelerle ise toplu ulaşım araçlarında bilgilendirme materyallerini yaygınlaştıracaklarını aktardı.

Doç. Dr. Güner, "Sivil toplum kuruluşları, toplumda farkındalığı artırmak için etkinlikler, seminerler ve kampanyalar düzenleyerek fermuar sisteminin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Fermuar Sistemi Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

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