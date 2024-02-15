İstanbul'da firari 24 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da firari 24 hükümlü yakalandı

İstanbul\'da firari 24 hükümlü yakalandı

İstanbul Bağcılar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Aralarında kasten adam öldürme, uyuşturucu madde ticareti ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan hüküm giyen şahıslar, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

15.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:01
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İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 24 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Bağcılar'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kasten adam öldürme, uyuşturucu madde ticareti ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 24 firariyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 kişi, daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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