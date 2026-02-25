İstanbul'da Fırtına ve Yağış Uyarısı - Son Dakika
İstanbul'da Fırtına ve Yağış Uyarısı

25.02.2026 17:09
İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Zorlu hava koşullarına dikkat!

İstanbul Valiliği, 15 ilçe için kar uyarısı yaptı.

İSTANBUL'A KAR UYARISI

Hava sıcaklıklarının yeniden düşüşe geçtiği İstanbul için kar uyarısı geldi. Valilik, özellikle 15 ilçeyi işaret ederek, söz konusu yerlerde gece saatlerinde kar yağışının başlayacağını açıkladı.

15 İLÇEDE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir.

Yağışların, yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir. Rüzgar, bugün genellikle kuzeyli yönlerden (25.02.2026) orta, zaman zaman *kuvvetli* (30-50 km/saat); hava sıcaklıkları Bu gece (25.02.2026) beklenen en düşük hava sıcaklığının 1°C, Yarın (26.02.2026) beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8°C olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: DHA

