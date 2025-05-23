İstanbul\'da Fujian Çayı Tanıtım Etkinliği

İSTANBUL, 23 Mayıs (Xinhua) -- İstanbul, Çin'in Fujian Çayı özel tanıtım etkinliğine ev sahipliği yaptı. Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinden gelen çok sayıda çay işletmesi, Çin çay kültürüne ilişkin zengin mirası tanıtmak üzere 22 Mayıs'ta düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı.

Çin ve Türkiye, köklü çay gelenekleri olan ve çay üretim ve tüketimi konusunda önde gelen ülkeler arasında bulunuyor. Çin'de 2024 yılında tüketilen çay miktarı 2,4 milyon tona ulaşırken, Türkiye de yıllık ortalama 3,5-4 kilogram kişi başına kuru çay tüketimiyle dünyada en fazla çay tüketen ülkeler arasındaki yerini koruyor.

Fujian Eyaleti Tarım ve Köy İşleri Departmanı Müdürü Chen Mingwang, açılış töreninde yaptığı konuşmada bir zamanlar antik İpek Yolu'yla Çin'den Türkiye'ye gelen çayın artık Türkiye'de günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi. Chen, "Çayın, Fujian ile Türkiye arasında tarım, kültür ve daha başka alanlardaki işbirliğini derinleştirmekte bir kültür köprüsü işlevi görmesini ve ortak fayda ve müşterek kalkınmanın teşvikine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" dedi.

Çin'in en ünlü çay üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkan Fujian, çay yetiştiriciliği için ideal doğal şartlara ve köklü bir çay yapım tarihine sahip. Eyalet, kalite ve kültürel özellikleriyle bilinen Wuyi kaya çayı, Anxi Tieguanyin ve Fuding beyaz çayı gibi ünlü çayların da ana vatanı konumunda.

Konferansa katılan şirketlerden biri olan Fujian Pinpinxiang Çay Limited Şirketi, imza ürünü olan Fuding beyaz çayını tanıttı. Fuding Beyaz Çay Kültürel Sistemi, kısa süre önce Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemi olarak tanındı.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Lin Xuan, "Birçok Türk konuğumuz, çay yapım uygulamalarımızın ne kadar farklı olduğunu görünce şaşırdı. Bana çayı demlemek için 5 dakika kaynattıklarını söylediler. Oysa bizim beyaz çayımız, ikramdan önce sıcak suya kısaca daldırılıyor, sonra da 6-8 kez daha kullanılabiliyor. Bunu öğrenince gerçekten çok şaşırdılar" dedi.

Fujian'dan gelen şirketler, oolong çayı, siyah çay, yeşil çay, beyaz çay ve yasemin çayı gibi geleneksel çayların yanı sıra Çin'de giderek daha fazla yetiştirilen soğuk demlenen çay gibi yenilikçi ürünleri de tanıttı.

Qilan Chawanggu Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Huang Jianjun, soğuk demlenen çayın, özellikle sıcak günlerde Türk konuklar tarafından oldukça fazla tercih edildiğini söyledi. Qilan, "Resepsiyona ilgi beklentilerimizin üzerinde oldu. Bu da bize oolong çayı ve çiçek çaylarının yanı sıra yenilikçi çay ürünlerimizi de Türkiye pazarına sunma konusunda cesaret verdi" ifadelerini kullandı.

Çin çayına büyük ilgi gösteren Türk konuklar, etkinlikte sunulan Türk tatlılarıyla Çin çayının çok iyi bir ikili oluşturduğunu söyledi. Birçok konuk, Çin çayını Türkiye'de deneyimlemek için daha fazla fırsat yaratılması gerektiğini ifade etti.

Gelecekte inovasyonun güç verdiği işbirliği için potansiyel olduğunu vurgulayan Türkiye Çinli İşadamları Derneği Başkanı Huang Zhihong, "Türkiye'de bir 'Çay Koridoru' kurarak Çin çayını yerel restoran ve süpermarketlerde yaygınlaştırmayı, baharat ve tatlılarla birleştirerek yerelleştirilmiş tatlar yaratmayı ve Çin çayının Türkiye pazarında sağlam bir yer edinmesini sağlamayı temenni ediyoruz" dedi.

2016'dan bu yana 14 ülke ve bölgede tertiplenen Çin çay turlarının bu seneki Türkiye etkinliği, Fujian Eyaleti Tarım ve Köy İşleri Departmanı'nın ev sahipliğinde, Fujian Gazete Grubu'nun Çay Seremonisi Dergisi ve Türkiye Çinli İşadamları Derneği'nin organizasyonuyla düzenlendi.