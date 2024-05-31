İstanbul\'da Gıda Enflasyonu: Sebze ve Meyve Tüketimi Azalıyor

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(İSTANBUL) - İstanbul Planlama Ajansı'nın ( İPA) yaptığı araştırma, artan hayat pahalılığı ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşın sebze ve meyveyi daha az tükettiğini ortaya koydu. İPA'nın verilerine göre; 2017 - 2018 döneminde kişi başı tüketilen sebze miktarı 283,1 kilogram iken, bu miktar 2022 - 2023 döneminde 261,7 kilograma düştü. 2010'da nüfusun yüzde 57'si her gün bir kere veya daha fazla meyve tüketirken bu oran 2022 yılında yüzde 36,5'e geriledi.

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 2017 - 2018 döneminde kişi başı tüketilen sebze miktarı 283,1 kg iken, bu miktar 2022 - 2023 döneminde 261,7 kg'ye düştü. 2010 yılında nüfusun yüzde 69,4'ü her gün en az bir kere sebze veya salata tüketirken bu oran 2022 yılında yüzde 41,2'ye indi. 2010'da nüfusun yüzde 57'si her gün bir kere veya daha fazla meyve tüketirken bu oran 2022 yılında yüzde 36,5'e geriledi.

Soğan 1 lira 88 kuruştan 17 liraya, kuru fasulye 13.7 liradan 84 liraya yükseldi

Ocak 2021 tarihinde pazarda 1 kg soğan 1 lira 88 kuruşken, Ocak 2024'te 17 lira oldu. Aynı dönemde 1 kg patatesin fiyatı 1 lira 88 kuruştan 21 liraya, domatesin kilosu da 5 liradan 34,9 liraya çıktı. Yüksek enflasyon nedeniyle bakliyat fiyatları da cep yakmaya başladı. Ocak 2021 tarihinde pazarda 1 kilo pirinç 7,6 lirayken Ocak 2024'te 1 kg pirinç 48,5 liraya ulaştı. Bu dönemde nohutun kilosu 10.3 liradan 76 liraya, kuru fasulyenin kilosu 13,7 liradan 84 liraya ulaştı.

Et ürünleri yüzde 107.79 oranında artış gösterdi

Türkiye Ziraat Odası Başkanlığı (TZOB) verilerine dayanarak hazırlanmış rapora göre, 2024 yılında et ürün gruplarında yıllık fiyat artışı bir önceki yıla göre yüzde 107.79 oranında artış gösterdi. Önceki yıla göre dışarıda yemek yemenin maliyeti yüzde 106.5 oranında arttı.

Gıda enflasyonu en yüksek görülen ülkelerden biri de Türkiye

İPA Başkanı Gökçe'nin paylaşımları şöyle:

"Dünya Bankası araştırmasına göre nominal gıda enflasyonunun en yüksek görüldüğü ülke Arjantin olurken, Arjantin'i sırasıyla Zimbabwe, Türkiye, Venezuela, Lübnan, Filistin, Myanmar, Mısır, Sierra Leone, Nijerya takip ediyor.

2024 yılı Mart ayında BİSAM tarafından TÜİK, İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari fiyatları baz alınarak yapılan araştırmaya göre dört kişilik bir aile için açlık sınırı 16 bin 646 liraya ulaştı. Bu sınır ailenin sadece gıda masraflarından oluşuyor. Yani asgari ücret bir ailenin yalnız gıda masraflarına yetiyor. İstanbullular gıda enflasyonu nedeniyle aldıkları gıda ürünü çeşidini ve miktarını azaltıyor. Gıda enflasyonu nedeniyle pazarlardan kalan ürünleri almak için semt pazarları çıkışını bekleyen İstanbulluların sayısı gün geçtikçe artıyor"

Kent Lokantası gibi adımlara devam...

Tarım politikalarından başlayarak gıda enflasyonuna neden olan ve halkımızın gıdaya erişimini kısıtlayan politikalar değiştirilmelidir. Sn. Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu zor dönemde sosyal yardımlar, pazar destekleri ve Kent Lokantası gibi adımlarla İstanbulluların yanında güçlü şekilde durmaya devam edecek"