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İstanbul'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Open Rafah grubu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla Fatih'te protesto yürüyüşü yaptı.

01.10.2024 23:17
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Open Rafah grubu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla Fatih'te protesto yürüyüşü yaptı.

Akşam saatlerinde Beyazıt Camisi önünde toplanan grup, görme engellilerin okuyup yazması için kullanılan Braille alfabesiyle Türkçe ve İngilizce "Yeterince izlemediniz mi?" yazılı pankart açtı.

Buradan yürüyüşe başlayan katılımcılar, İsrail aleyhine Türkçe, İngilizce ve Arapça sloganlar attı.

Divan Yolu Caddesi'nden ilerleyen grup üyeleri, Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yanından geçerek Eminönü'ndeki Yeni Cami'ye kadar tencere, kepçe, davul ve zil çalarak İsrail'in Gazze'deki "soykırımını" protesto etti.

Burada yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında bebeklerin dahi katledilip diri diri toprağa gömüldüğü, hastanelerin, camilerin, kiliselerin ve üniversitelerin yanı sıra birçok yerin vurulduğu ifade edildi.

İsrail'in kamplara sığınan Filistinlileri bombaladığı, Refah'taki çadırların üzerine bomba yağdırıldığı, deniz kıyısına çadır kuran Filistinlerin diri diri yakıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyonistler, Filistinlilerin gıdaya, suya ve ilaca erişimini engelledi. Bu engel sonucu Filistinli çocuklar, kadınlar ve yaşlılar, açlık ve susuzluktan öldü. Salgın hastalıklar tedavi imkanı olmadığı için ölümle sonuçlandı. Hala binlerce çocuk ölümcül hastalıklarla acı içinde kıvranarak tedavi beklemektedir. Bütün bunlar yaşanırken dünya ne yaptı? Her ülkeden, her milletten insanlar soykırımı gördü. Ancak devletler ya soykırım yapan İsrail'i destekledi ya da görmezden geldi. İnsan hakları yıllığı hazırlayan ABD'nin siyonist Başkanı, Dışişleri Bakanı soykırım yapan İsrail'i desteklemeye devam etmektedir. Uluslararası kuruluşlar ise hiçbir şey yapmadı. Netanyahu başta olmak üzere kabine üyelerinden en basit askere kadar soykırımda rol alan herkesin yargılanıp cezalandırılması gerekmektedir."

"İsrail ile barış olmaz, iki devletli çözüm olmaz"

Uluslararası kurumlar ve mahkemeler ile sorunun çözüme kavuşmayacağı, İsrail'in laftan değil güçten anladığı vurgulanarak şunlar ifade edildi:

"Büyük İsrail Projesi kapsamında sapkın inançlarını uygulamaya koyan bu siyonistler, bu barbarlar, bugün Gazze ve Lübnan'a saldırdığı gibi yarın ülkemiz topraklarına da yeltenecekler. Bu sebeple çağrımızı yineliyoruz ve diyoruz ki 'Acilen İslam ülkeleriyle askeri birlik kurarak siyonizmi insanlığın selameti için ortadan kaldırmak adına kollar sıvanmalıdır.' İsrail ile barış olmaz, iki devletli çözüm olmaz. Onlar barıştan, anlaşmadan anlamazlar, ateşkes görüşmelerinde bile kalleşlik yaparak Hamas lideri, şerefli lider İsmail Heniyye'yi alçakça şehit ederek aslında anladıkları tek dilin güç ve savaş olduğunu gösteriyorlar. Öyleyse onlarla anladıkları dilden konuşulmalıdır."

Basın açıklamasının ardından Filistin'in sembolü olan karpuz pankartı açıldı ve Filistin için dua edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, istanbul, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi - Son Dakika

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