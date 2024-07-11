İstanbul'da Kaçak Göçmenleri Kaçırıp Fidye İsteyen Şüphelilere Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Göçmenleri Kaçırıp Fidye İsteyen Şüphelilere Operasyon

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İstanbul'da sınır bölgelerinden kaçak göçmenlerin geçişlerini organize edip, sınırı geçtikten sonra bazılarını kaçırıp ailelerinden fidye isteyen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

11.07.2024 14:32
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İstanbul'da sınır bölgelerinden kaçak göçmenlerin geçişlerini organize edip, sınırı geçtikten sonra bazılarını kaçırıp ailelerinden fidye isteyen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan, Pakistan, İran, Türkiye ve Avrupa ülkeleri rotasındaki sınır bölgelerinden kaçak göçmenlerin geçişlerini organize eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, şüphelilerin sınırı geçen göçmenleri silahla tehdit edip gasbettikleri bazılarını ise rehin alarak ailelerinden fidye istedikleri belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yabancı uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin Fatih'te kaldıkları evler ile kaçak göçmenleri yerleştirdikleri evler tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda Afganistan uyruklu 3 kişi ile evleri kontrat yapmadan kiraya veren emlakçı gözaltına alınırken, aramalarda 2 ruhsatsız tabanca da geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, emlakçı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul\'da Kaçak Göçmenleri Kaçırıp Fidye İsteyen Şüphelilere Operasyon
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçak Göçmenleri Kaçırıp Fidye İsteyen Şüphelilere Operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Kaçak Göçmenleri Kaçırıp Fidye İsteyen Şüphelilere Operasyon - Son Dakika
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