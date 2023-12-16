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İstanbul'da kaldırıma çıkan taksi sürücüsüne bin 387 lira ceza - Son Dakika
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İstanbul'da kaldırıma çıkan taksi sürücüsüne bin 387 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine taksi sürücüsüne ceza kesti. Taksi şoförüne, aracını kaldırıma çıkarmak ve saygısızca araç kullanmak nedeniyle bin 387 lira idari para cezası verildi.

İstanbul\'da kaldırıma çıkan taksi sürücüsüne bin 387 lira ceza
16.12.2023 - 20:57,
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İstanbul'da trafikte aracıyla kaldırıma çıkan taksi sürücüsüne bin 387 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada paylaşılan "Kaldırımda yürüyen yaya, can güvenliğini tehlikeye atan taksiciye tepki gösterdi" başlıklı görüntü üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenerek yakalanan taksi şoförü Ö.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden bin 387 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kaldırıma çıkan taksi sürücüsüne bin 387 lira ceza - Son Dakika
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