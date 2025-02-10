İstanbul'da Kar ve Buzlanma Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'da Kar ve Buzlanma Uyarısı

İstanbul\'da Kar ve Buzlanma Uyarısı

AKOM, İstanbul'da gün içinde aralıklı yağmur ve akşam saatlerinde etkili olacak kar yağışı için uyarıda bulundu. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklar 0-5 derece arasında seyredecek. Vatandaşlara özel araçlarını kullanmamaları önerildi.

10.02.2025 10:29  Güncelleme: 10:33
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AKOM'dan yapılan açıklamada, gün boyu İstanbul'un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacağı aktarılırken sabah saatlerinden itibaren Silivri ve Çatalca'da etkili olan kar yağışının akşam 17.00 itibariyle şehrin genelinde de etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbullulara, akşam ve gece saatlerinde yaşanabilecek kar yağışı ve buzlanma nedeniyle dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapılırken kar yağışına karşı trafikte dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları önerildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı beklenirken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası konusunda uyarıda bulunuldu. AKOM'un tahminlerine göre gün boyunca İstanbul'un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının akşam saat 17.00'dan itibaren şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI ETKİLİ OLACAK

İstanbul'un büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava etkisini sürdürüyor. Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve Çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE DON UYARISI

AKOM, kuzeyli yönlerden (yıldız ve Poyraz) esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgarın (15-45 km/s) hava sıcaklıklarını daha da düşüreceğini belirtti. Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0 derecelere kadar inmesiyle birlikte don ve buzlanma riskinin artabileceği konusunda uyarı yapıldı.

BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldü. Şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bu oranın yüzde 65'in üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

KAR ÖRTÜSÜNÜN NEDEN OLUŞMADIĞI AÇIKLANDI

AKOM'un değerlendirmesine göre, mevcut sıcaklıklar kar birikimi açısından 1-2 derece daha yüksek seyrediyor. Bu nedenle yağış sırasında beyaz bir örtü oluşsa da yağış sonrası tekrar erime gerçekleşiyor. Bu sebeple kalıcı kar örtü oluşmuyor.

ZORUNLU OLMADIKÇA ÖZEL ARAÇLARINIZI KULLANDMAYIN

AKOM, özellikle akşam ve gece saatlerinde yaşanabilecek kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yapılacak uyarıların takip edilmesi gerektiği belirtilirken, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 25 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarında veya 5-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbullulara soğuk hava ve kar yağışına karşı önlemlerini almaları, trafikte dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları öneriliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kar ve Buzlanma Uyarısı - Son Dakika

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