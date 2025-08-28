Cesedi kuyuda bulunan gencin arkadaşı cinayeti itiraf etti - Son Dakika
Cesedi kuyuda bulunan gencin arkadaşı cinayeti itiraf etti

Cesedi kuyuda bulunan gencin arkadaşı cinayeti itiraf etti
28.08.2025 17:10
İstanbul'da cesedi kuyuda bulunan Sedat Dereli'nin arkadaşı cinayeti itiraf etti. Silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu Dereli'nin vurulduğunu, arkadaşının başında 1 saat ağladıktan sonra cesedini kuyuya attığını söyleyen Dereli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiğini belirtti. Şahsın izleri silmek için kanlı koltuğu atıp duvarlara da badana yaptığı öğrenildi.

İstanbul'da kayıp olarak aranan Sedat Dereli'nin ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınan arkadaşı Aydın Cem K., emniyetteki ifadesinde arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde, elindeki silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu Dereli'nin vurulduğunu söyleyen şüpheli, cesedin başında 1 saat ağladıktan sonra iş yerinin bahçesindeki kuyuya attığını ve hayatına devam ettiğini söyledi. Şüpheli Aydın Cem K. ve olayın yaşandığı iş yerinin sahibi olan babası Şaban K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

İstanbul'da 25 Ağustos'ta polise giden Kerem H., dayısı Sedat Dereli'den 18 Ağustos'tan bu yana haber alamadıklarını belirterek kayıp başvurusu yaptı. Polisin arama çalışması başlatmasından birkaç gün sonra, Sedat Dereli'nin kardeşi Sinan Dereli polise giderek ifade verdi. Dereli ifadesinde, "Kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Onun daha önceden arkadaşı olan Aydın Cem K. ile bir altın alışverişi vardı. Kardeşim onun hesabına para gönderir, o da altın alırdı. Son olarak ta onun yanına gittiğini tespit etti. Bu kişinin kardeşimin akıbeti hakkında bilgisi olabilir" dedi.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, Aydın Cem K.'yi çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına aldı. Şüpheli, polise verdiği ilk ifadesinde, Sedat Dereli'nin kaybolması ile ilgili bir şey bilmediğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı.

CESEDİ İŞ YERİNDEKİ KUYUDA BULUNDU

Çalışmalarını yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Aydın Cem K.'nin iş yerinin çevresindeki görgü tanıkları ile görüştü. Bu bölgede yaşayan birkaç kişinin Sedat Dereli'nin Aydın Cem K.'nin dükkanına girdiğini, fakat çıktığını görmediklerini söylemesi üzerine dükkanda arama yapılmasına karar verildi. Polis ekiplerinin araması sırasında, iş yerinin bahçesindeki bir kuyunun tahta kapakla kapatıldığı görüldü. Kapağı açan polis ekipleri, kuyunun içinde ceset olduğunu gördü. Ceset, olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri tarafından cumhuriyet savcısı gözetiminde bulunduğu yerden çıkarıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cesedin Sedat Dereli'ye ait olduğunun belirlenmesinin ardından Aydın Cem K. ve iş yerinin sahibi olan babası Şaban K. gözaltına alındı. Şüpheli Aydın Cem K. polise verdiği ifadesinde, "Sedat'ın bir tabancaya ihtiyacı vardı. Bu nedenle bana geldi. Kendisinin alamayacağını benim almamı istedi. Ben de gidip 10 bin liraya tabanca aldım. Ona teslim etmek için dükkana çağırdım. Silahı ona gösterirken bir anda ateş aldı. Başından vurulup yere düştü" dedi.

CESEDİN BAŞINDA 1 SAAT AĞLAMIŞ

İfadesinde olayın meydana gelmesinin ardından arkadaşının cesedinin başında yaklaşık 1 saat ağladığını söyleyen şüpheli Aydın Cem K. "Çok korkmuştum. Bu nedenle cesedi kuyuya atıp üzerini kapattım. Sonra normal olarak hayatıma devam ettim. İşyeri sahibi babamın hiçbir şeyden haberi yoktu. Bu nedenle ceset kuyudayken işyerini her gün açıp, normal çalışmaya devam ettim" dedi.

KANLI KOLTUĞU ATIP, DUVARLARA BADANA YAPMIŞ

Polisin yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin olayda kullandığı silah işyerinin içinde tuvaletin yanındaki duvarla raf arasına saklanmış olarak bulundu. Şüphelinin ayrıca lş yerinde bulunan kanlı koltuğu çöpe attığı, duvara sıçrayan kan lekelerini kapatmak için işyerini badana yaptığını tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Aydın Cem K. ile babası Şaban K. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Politika, İstanbul, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Aydın, Suç, Son Dakika

İş yerinin kuyusunda erkek cesedi bulundu İş yerinin kuyusunda erkek cesedi bulundu

