İstanbul\'da kayıp gençin cesedi Belgrad Ormanı\'nda bulundu

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İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıkan bir grup fotoğrafçı, yarı gömülmüş halde erkek cesedi görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemede cesedin bir aydır kayıp olan Serhat Tekin Kantele'ye ait olduğu belirlendi.

BAŞINDAN VURULDUĞU BELİRLENDİ

Bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu. Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesedin, 1 ay önce Bağcılar'da görülen ve kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki Serhat Tekin Kantele'yeait olduğu tespit edildi. Kantele'nin başından vurularak öldüğü belirlendi.

ADLİ TIP KURUMU ÖNÜNDE GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Küçükçekmece Mezarlığı'na götürüldü. Kantele'nin acılı yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.