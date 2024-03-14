İstanbul'da kayıp gençin cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da kayıp gençin cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu

İstanbul\'da kayıp gençin cesedi Belgrad Ormanı\'nda bulundu

İstanbul'da ailesinin bir ay önce kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki Serhat Tekin Kantele'nin cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu. Bir grup fotoğrafçının ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme sonucunda cesedin Kantele'ye ait olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

14.03.2024 13:35  Güncelleme: 13:38
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İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıkan bir grup fotoğrafçı, yarı gömülmüş halde erkek cesedi görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemede cesedin bir aydır kayıp olan Serhat Tekin Kantele'ye ait olduğu belirlendi.

BAŞINDAN VURULDUĞU BELİRLENDİ

Bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu. Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesedin, 1 ay önce Bağcılar'da görülen ve kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki Serhat Tekin Kantele'yeait olduğu tespit edildi. Kantele'nin başından vurularak öldüğü belirlendi.

Hakkında kayıp ihbarı bulunan genç, Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu

ADLİ TIP KURUMU ÖNÜNDE GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Küçükçekmece Mezarlığı'na götürüldü. Kantele'nin acılı yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Hakkında kayıp ihbarı bulunan genç, Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da kayıp gençin cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu - Son Dakika

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