İstanbul'da Kurban Bayramı Tatili

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Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar ile turistler, bayramın ilk günü tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti, plajlarda, park ve bahçelerde serinledi.

Kentin en çok ziyaretçi çeken semtlerinden Eminönü, bayramın sakin geçen ilk günü gözde yerler arasındaydı. Kent sakinleri burada sahil hattında ve tarihi yerlerde vakit geçirdi.

Galata Köprüsü'nde ise bazı vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren balık tuttu, martıları besledi.

Vatandaşlar sıcak hava nedeniyle ağaç gölgelerinde dinlenirken, şehir içindeki yeşil alanlardan Gülhane Parkı serinlemek isteyenlerin tercih noktası oldu.

Megakentte turistlerin uğrak yerlerinden Sultanahmet Camisi ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi de bayramda ziyaretçilerini ağırladı.

"İstanbul biraz boş olunca güzel oldu"

Sultanahmet Meydanı'nda tarihi ve turistik yerleri gezen Gürsel Çamcı, ulaşımın ücretsiz olmasına dikkati çekerek, "Açık hava olduğu için burayı tercih ettim. Birazdan Sirkeci'ye inip, biraz da Boğaz'a doğru gezeceğim. Bugün biraz sakin. Diğer günler daha kalabalık olur. Hava da fazla sıcak değil. Gezmek için İstanbul'un en ideal yeri. Akraba ziyaretlerini daha yapmadık. İkinci, üçüncü günü düşünüyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş'tan İstanbul'daki kızının yanına gelen Ali Kökçü, "15 yıldır gelmiyordum, 35 yıl burada kaldım. Gezmeye geldim, seviyorum İstanbul'u. Çocukluk hatıralarım da var burada." dedi.

Kökçü, eşiyle Esenyurt'tan başlayarak kenti gezdiklerini, yarın akşam memleketine döneceğini belirtti.

Ebeveynleri ile Sultanahmet'i gezen 7 ve 11 yaşlarındaki Murat ve Miraç Baygın kardeşler, İstanbul'u herkesin gezmesini, görmesini istediklerini söyledi.

Oğulları ve eşiyle ağaç gölgesinde serinleyen Emel Bilen, "En sevdiğim şey böyle bir ortamda oturmak. Bizim için güzel geçiyor bayram. Beraberiz, bundan daha güzel ne olabilir? İstanbul biraz boş olunca güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Bakü'den gelip bayramı İstanbul'da geçiren Ziya ve Günel Aliyev çifti, gezdikleri Sultanahmet Camisi'nden sonra çimlerde dinlendi.

Ziya Aliyev, "Alışveriş yaptık azıcık, gerekli şeyleri aldık. Tarihi yerlere bakıyoruz. Olursa yarın Büyükada'ya falan gideceğiz. İstanbul güzel şehir." şeklinde konuştu.

Fazla plan yapmadan gezdiklerini anlatan Aliyev, "İstanbul'da gezecek yer çok. Daha çok sokak yemeklerini seviyoruz burada. Ayasofya, Sultanahmet ise her gelişte göreceğimiz yerler, bir kez görmekle olmuyor." dedi.

Sahiller ve bazı meydanlarda bayram sakinliği

Zeytinburnu sahilinde ise birçok kent sakini bayramın ilk gününü piknik ve yürüyüş yaparak geçirirken, Bakırköy'de sıcaktan bunalan gençler denize girdi, bazıları da balık tuttu.

Menekşe Plajı, tatilini kentte geçiren vatandaşların yüzmek için tercih ettiği noktalardan biriydi. Serinlemek için denize girenler ve piknik yapanların dışında plajda çadırlarıyla kamp kuranlar da vardı. İBB'ye bağlı cankurtaran, sağlık, güvenlik ve temizlik ekipleri de plajda görev yaptı.

Anadolu Yakası'nda da turistlerin uğrak noktalarından Kız Kulesi ve Salacak Sahili en sakin günlerinden birini yaşadı.

Üsküdar Meydanı, Kartal ve Maltepe sahillerinde sakin bir bayram günü geçirildi.