İstanbul\'da Lüks Otomobil Kaçakçılığı Operasyonu: 17 Araça El Konuldu

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(İSTANBUL) İstanbul'da düzenlenen lük otomobil kaçakçılığı operasyonunda, yabancı kişilerce yurt dışından turistik amaçla getirilip usulsüz yöntemlerle satıldığı belirlenen piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira değerinde çeşitli marka ve modelde 17 lüks araca el konuldu. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken otomobillerin bazılarının İnterpol listesinde çalındı kaydı ile yer aldığı belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı yabancı uyruklu kişilerin yurtdışından Türkiye'ye çalıntı otomobil getirip ülkede usulsüz yollarla sattıktan sonra çıkış yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yurda turistik amaçla yolcu beraberinde getirilen lüks araçların, yasal süresi içerisinde ülkeden çıkış yapmadığını ve şase numaraları değiştirilen bazı araçlara, sahte evraklarla tescil işlemi yapılarak Türkiye plakası çıkarıldığını belirledi. Araçlara yönelik yapılan detaylı araştırmalarda otomobillerin bir kısmının Almanya, İsveç ve Polonya'dan çalındığı ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı olan İnterpol'ün listesinde çalıntı kaydı bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Lüks otomobil kaçakçılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip başlatan polis, el değiştiren yeni araç sahiplerinin kimlik ve adres bilgilerini tek tek tespit etti. Sahte belgelerle tescil işlemi gerçekleştirilen ve kullanıldığı belirlenen piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lirayı bulan 17 otomobile el konulurken, 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda araç satış evrakı ele geçirildi. Operasyonda, yurt dışından temin edilip usulsüz yöntemlerle satıldığı belirlenen çeşitli marka ve modelde 17 lüks otomobile el konuldu. El konulan lüks otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü avlusunda sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının farklı tarihlerde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.