İstanbul\'da \'Narkoçelik-19\' Operasyonunda Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Narkoçelik-19' operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde 'Narkoçelik-19' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli yakalanırken, 257 kilogram skunk, 220 kilo 500 gram metamfetamin, 71 bin uyuşturucu hap, 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi. Ayrıca, 9 hassas terazi, 1 hap basma makinesi, 3 pres makinesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç gereçler ve çok miktarda Türk lirası ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.