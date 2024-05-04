İstanbul'da organize suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da organize suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İstanbul\'da organize suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-37' operasyonlarında elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda AK-47 uzun namlulu tüfek, 3 tam otomatik tabanca, 2 çalıntı motosiklet ile çok sayıda balistik yelek ve kar maskesi ele geçirildi.

04.05.2024 09:09
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-37" operasyonlarında elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kağıthane, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde "Mahzen-37" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yeri kurşunlanması, kasten yaralama ve tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 14 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Esenyurt ilçesinde 31 Mart-5 Nisan tarihleri arasında M.O.S, B.T. ve C.T isimli 3 ayrı iş yerinin kurşunlanması, Beylikdüzü ilçesinde 31 Mart'ta E.B.G.R. isimli işyerinin kurşunlanması, Başakşehir ilçesinde 2 Nisan'da B.S. isimli işyerine el bombası atılması ve 14 Nisan'da iş yerinin kurşunlanması, Bahçelievler ilçesinde 4 Nisan'da P. ve C.C. isimli iş yerlerinin, 16 Nisan ve 19 Nisan'da S.G.L. ve İ.P isimli iş yerlerinin kurşunlanması, Küçükçekmece ilçesinde 22 Nisan'da 80. Yıl Parkında kurşunlaması, Bakırköy ilçesinde 16 Nisan ve 25 Nisan'da G.B. isimli kuyumcunun kurşunlanması, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde 8 Nisan ile 13 Nisan'da 4 adet ikamet ve iş yerinin kurşunlanması, Beşiktaş ilçesinde 5 Nisan ile 11 Nisan'da 2 ayrı kasten öldürmeye teşebbüs ve Esenyurt ilçesinde 12 Nisan'da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma."

AK-47 uzun namlulu tüfek, 3 tam otomatik tabanca, 2 çalıntı motosiklet ile çok sayıda balistik yelek ve kar maskesinin ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da organize suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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