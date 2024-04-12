İstanbul\'da Ramazan Bayramı\'nda Tarihi ve Turistik Yerlerde Yoğunluk

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Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününü İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezerek değerlendirmek isteyenler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nin bulunduğu bölgede yoğunluk oluşturdu.

Tarihi yarımadaya kent içinden ve il dışından gelen vatandaşlar, bayramın üçüncü gününde de müze ve camileri ziyaret etti.

Tatili fırsat bilerek sabah erken saatlerden itibaren Sultanahmet'e gelenler, aldıkları mısır, simit ve kestanelerle banklarda ve çimlerde oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı ziyaretçiler cep telefonuyla özçekim yaptı, bazıları ise Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanhamet Camisi'nin önünde fotoğraf çektirdi.

Cuma namazı için de vatandaşların bu camileri tercih etmesi ve kafilelerle gezen yabancı turistler nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu.

İl dışından gelenler Ayasofya ve Sultanahmet'i tercih ediyor

Ailesiyle bayram tatili için Kocaeli'den tarihi yarımadaya gelen İbrahim Ethem Akpınar, Ayasofya'ya ilk kez gezme fırsatı bulduğunu belirterek, bayram nedeniyle çok yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kocaeli'den gelen Ömer Bülbül, "Kültürel gezi yapıyoruz. Cuma namazını Ayasofya'da kılmak istedik ama çok yoğunluk olduğu için Sultanahmet'te kılalım dedik. İnşallah yetişiriz. Bayramda bu kadar yoğun olmaz diye düşünüyorduk. Maalesef yoğunmuş." dedi.

Trabzon'dan gelen yakınlarına tarihi mekanları gezdiren Zeynep Nalcı, "İslam dini, bütün dinleri birleştiriyor. Tüm insanlar buraya yeni yerler gezmeye geliyor. Biz de çocuklarla geldik, gideceğimiz noktalar ücretsiz bu da vesile oldu." ifadelerini kullandı.

Bursa'dan bayram tatili için geldiklerini anlatan Züleyha Altun, "Ayasofya'yı gezmeye geldik ama çok kalabalık, nasıl gezeceğimizi düşünüyoruz. Ayasofya'yı Sultanahmet'i gezeceğiz." diye konuştu.

Bayramın ilk günü Eminönü ve diğer noktaları gezdiğini kaydeden Doğukan Sönmez de bugün de annesi ve kardeşiyle Sultanahmet ve Ayasofya'yı gezeceğini söyledi.

Gaziantep'te yaşadığını ve ailesiyle 20 yıl sonra İstanbul'a geldiğini aktaran Mehmet Şahin, şunları kaydetti:

"Sultanahmet'i, Adalar'ı gezdik. 20 yıl önce gelmiştim ama o zaman bu kadar kalabalık değildi. Bayram nedeniyle mi cuma nedeniyle mi bu kadar kalabalık bilmiyorum. O zaman camiye de girmiştik, namazımızı kılmıştık, türbeleri ziyaret etmiştik. Şimdi giremiyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'ten geldiklerini belirten Fatma Şahin, "Eminönü'ne gittik, Sultanahmet'te namaz kılmak kısmet olmadı, başka zaman inşallah." diyerek bayramın güzel geçtiğini ifade etti. Şahin, toplu taşımanın ücretsiz olmasının da gezmelerini kolaylaştırdığını dile getirdi.