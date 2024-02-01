İstanbul\'da Ramazan Hoca\'nın katil zanlısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen ve dün Fatih'te uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.
Diyarbakır'daki Ulu Cami'de yaptığı konuşmalarla sosyal medyada "Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, dün İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti. İşçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından konuyla ilgili açıklamada, Ramazan Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
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