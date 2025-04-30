İstanbul\'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

Sağlık sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "2025 yılının ilk 3 ayında 40 milyon 913 bin muayene oldu, yüzde 78'i kamu hastanelerinde. En çok iç hastalıkları, çocuk hastalıkları, kadın doğum, göz ve ortopedi branşlarında muayene talepleriyle karşılaşmış, yaklaşık yüzde 16'lık bir muayene artışını 2025'te sağlamış durumdayız. İstanbul'da her gün 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor, dünyada görülmeyen rakamlar aslında İstanbul'da Sağlık Bakanlığı olarak çok büyük bir hizmet veriyoruz. Amacımız; İstanbul'un bütün yataklarının hem nitelikli yatağa dönüşmesi hem de muhtemel bir deprem anında bile sağlık hizmeti sunacak şekilde dayanıklı hale getirilmesi" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, basın mensuplarıyla Bakırköy'de bir restorandaki kahvaltıda bir araya geldi. Programda Doç. Dr. Güner, İstanbul'un sağlık sistemine ilişkin bilgiler ve veriler paylaştı, basın mensuplarıyla sohbet etti.

İSTANBULLULAR 2024'TE ORTALAMA 12 KEZ HASTANEYE GİTMİŞ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da 53 kamu, 144 özel, 6 kamu üniversitesi hastanesi, 12 vakıf üniversitesi hastanesi olmak üzere toplam 215 hastane ile vatandaşlara sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi. Doç. Dr. Güner, şu ifadeleri kullandı: "Sayısı 4 bin 900'leri geçen aile hekimliği birimi ile birinci basamak sağlık hizmetlerimiz kesintisiz şekilde devam etmekte. Ana problemlerimizden bir tanesi neydi; vatandaşımıza üst düzeyde, kalitede, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Vatandaşımız 2024 senesinde ortalama 12 kez sağlık kuruluşlarına başvurmuş.

"İLK 3 AYDA 40 MİLYON MUAYENE OLDU"

2025 yılının ilk 3 ayında 40 milyon 913 bin muayene oldu, şunu anlıyoruz ki; ilk çeyrekte takribi olarak yine kişi başı 3 kez sağlık kuruluşlarına başvurulmuş. Türkiye'nin ürettiği tıbbi hizmet puanının yaklaşık yüzde 40'ını üreten ve her gün 650 binden fazla muayene kapasitesine ulaşmış, vatandaşa sağlık hizmeti sunan bir sistemden bahsediyoruz. Bunun da muayene olarak yüzde 78'i kamu hastanelerinde gerçekleştirmiş durumda. En çok iç hastalıkları, çocuk hastalıkları, kadın doğum, göz ve ortopedi branşlarında muayene talepleriyle karşılaşmış durumdayız.

Yaklaşık yüzde 16'lık bir muayene artışını 2025 yılında aynı periyoda göre sağlamış durumdayız. MHRS'ye ulaşımla ilgili talep bırakan kişi sayısında yüzde 40'lık bir azalma oldu. Her gün bunlar bizde analiz ediliyor. Aslında randevuya ulaşmakla ilgili İstanbul'da tercih kenara konduğunda 16'ncı günde randevuya bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Kendi alışkın olduğu hastanesine ulaşmak istemesinden dolayı talepte, yönetilmede bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunu da inşallah en yakın zamanda aşacağız."

"HER GÜN 170 BİN RADYOLOJİ GÖRÜNTÜLEMESİ YAPILIYOR"

Muayene sayısı arttıkça diğer işlemlerde de artış olduğunu ifade eden Doç. Dr. Güner sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Muayene sayıları arttıkça ameliyat sayıları da gün geçtikçe artıyor. İstanbul'da günde 9 bin 624 ameliyat gerçekleşiyor. Toplam ameliyatın yüzde 62'sini kamu yapıyor. İstanbul'da her gün 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor. Dünyada görülmeyen rakamlar aslında, bu kadar sağlık hizmetine rahat ulaşımın olduğu ve bunun ücretsiz verildiğini düşündüğünüzde İstanbul'da Sağlık Bakanlığı olarak çok büyük bir hizmet veriyoruz.

İstanbul'da aile hekimine uğramamış, aile hekimini tanımayan bir kişi bile bırakmak istemiyoruz çünkü İstanbul'da ortalama 7 dakika yürüyerek aile hekimine ulaşabilme imkanınız var. Vatandaşın bir kan vermek için artık Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne gitmesine gerek yok. 2025 yılında 120 binden fazla kanser taraması yaptık.

Numune Hastanesi, Siyami Ersek, Süreyyepaşa Hastaneleri yeniden yapımları şu anda planlanmış durumda. Çam ve Sakura Şehir Hastanemizin ikizi olan Anadolu Yakası'nda Türkiye'nin en büyük hastanelerinden bir tanesi Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin hali hazırda inşaatı devam etmekte 5 bin yatak da inşa halinde. Esenyurt Hastanemiz yakın zamanda açılacak."