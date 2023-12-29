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İstanbul'da Sahte İlaç Operasyonu: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte İlaç Operasyonu: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ihraç edilmiş gibi gösterdikleri ilaçlar yerine boş kutu veya etkisi olmayan ilaçlar gönderdiği belirlenen şebekeye yönelik 28 şüpheli gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı raporuna göre, 11 farklı sahte ilacın İran'a usulsüz şekilde satıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında suç örgütü lideri ve ilaç firmalarında görev alan 38 şüpheli belirlendi. İddialar arasında suç örgütü kurma ve yönetme, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlamalar bulunuyor.

İstanbul\'da Sahte İlaç Operasyonu: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı
29.12.2023 - 11:28,  Güncelleme: 11:30
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İSTANBUL'da  ihraç edilmiş gibi gösterdikleri ilaçlar yerine boş kutu veya etkisi olmayan ilaçlar gönderdiği belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınmştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı raporuna göre, ihracat değeri yaklaşık 98 milyon 26 bin 348 lira olan 11 farklı sahte ilacın 2020-2022 yılları arasında İran'a usulsüz şekilde satışının yapıldığı tespit edildi. Başsavcılık raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütü lideri D.T. ve yakın akrabalarının yönettiği 16 farklı ilaç firmasında görev alan 38 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin ilaçlar için İran vatandaşı Navıd Razaei Anvarı'den 3 milyon 500 bin Euro ve Alı Akbar Kokobzadeh'den 1 milyon 800 bin Euro para aldığı, KDV iadesi başvurusunda iade alınan paranın ise 1 milyon 664 bin 993 bin lira olduğu belirlendi. Yurtiçinde kayıtdışı satışı yapılan 100 bin 751 adet yeşil reçeteye tabi ilacın 2021-2022 yıllarında farklı tarihlerde yurtdışına ihraç ediliyormuş gibi gösterildiği, boş kutularla herhangi bir etkisi olmayan ilaçların kutulara konularak başka ülkelere gönderildiği iddia edildi.

İddialar üzerine savcılık 38 şüpheli hakkında 'Suç örgüt kurma ve yönetme', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında nitelikli dolandırıcılık',  'Resmi belgede sahtecilik,  'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti',  '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından operasyon düzenlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri D.T.'nin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 28 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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