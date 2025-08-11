İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta

İstanbul'da bu hafta geniş bir yelpazede konserler, sergiler ve tiyatro oyunları, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Vestel Amfi'de bugün "June and John" filmi gösterilecek, 16 Ağustos'ta Tuana Akustik konseri gerçekleştirilecek.

Bram Stoker'ın aynı isimli ölümsüz romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen'in kaleme aldığı ve yönettiği "Drakula" tiyatro oyunu, 14 Ağustos'ta Maximum Uniq Açıkhava'da izleyicilerle buluşacak.

William Shakespeare'in trajedileriyle mitolojiyi buluşturan "SPIRITUA" müzikal oyunu, 17 Ağustos akşamı BtcTurk Vadi Açıkhava Sahnesi'nde sahnelenecek.

Konserler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda bugün "Candan Erçetin 30. Yıl Konserleri", yarın da "Ustalara Saygı Yavuz Çetin Anma Senfonisi" konseri gerçekleştirilecek.

Alternatif metal müzik türünün metalin ikonik gruplarından "Limp Bizkit", 17 Ağustos'ta Ataköy Marina Arena'da dinleyicilerle buluşacak.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliğinin (MÜYORBİR) 25. kuruluş yıl dönümü için özel hazırladığı "Rüya Gibi Bir Gece" konseri, yarın Festival Park Yenikapı'da sanatseverlerle buluşacak. Konserde Hande Yener, Kubat, Melek Mosso, Nükhet Duru, Cem Adrian ve Gökhan Türkmen sahne alacak.

Festival Park Yenikapı'da 13 Ağustos'ta Sertab Erener ve Motive, 15 Ağustos'ta Sagopa Kajmer ve Ati242, 16 Ağustos'ta Yıldız Tilbe ve Semicenk, 17 Ağustos'ta ise "Ebo Show" programında Blok3, Çakal ve Poizi sevenleriyle bir araya gelecek.

Rus asıllı Norveçli şarkıcı Erika Lundmoen, 15 Ağustos'ta Holly Stone Beyoğlu'nda sahne alacak.

Derya ve Dilek Türkan, "Akustik Geceler" konseriyle 15 Ağustos'ta Swissotel The Bosphourus'ta müzikseverlerle buluşacak.

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, 16 Ağustos Cumartesi akşamı Nil Karaibrahimgil ile devam edecek.

Sergiler

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzecilik vizyonu doğrultusunda tarihi sergiler ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Galata Kulesi'nin üçüncü katında açılan "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi, 1 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Seramik sanatçısı Ayşegül Konakçı ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "10 Miras" sergisi, 5 Eylül'e kadar Galeri Eyüpsultan'da meraklılarını bekliyor.

Türkiye Mobil Fotoğraf Ödülleri (TMPA) 2025 Sergisi'nde 75 ülkeden 4 bin 671 başvuru arasından seçilen fotoğraflar, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 15 Ağustos'a kadar görülebiliyor.

"İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 21 Kasım'a kadar devam edecek.

İstanbul Modern'in ev sahipliğinde Ömer Uluç'un Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisi, 12 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Küratörlüğünü Gülce Özkara'nın, araştırmalarını Dilek Kaya'nın üstlendiği, "Karanlık Dünya" sergisi, 14 Aralık'a kadar Salt Galata'da ziyaret edilebilecek.

Meşher'de izleyicilere sunulan 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar görülebilecek.

Resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı mecralarda üretilen toplam 33 yapıtın yer aldığı grup sergisi "Basınç Altında Suyun Üstünde", 11 Ocak 2026'ya kadar Arter'de ziyarete açık olacak.

Küratörlüğünü Ceylan Önalp'in üstlendiği, sanatçı Deniz Doğruyol'un "Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum" sergisi, Ataköy Baruthane'de 25 Ocak 2026'ya kadar gezilebilecek.