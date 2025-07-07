İstanbul'da Sanat Dolu Haftalar! - Son Dakika
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İstanbul'da Sanat Dolu Haftalar!

07.07.2025 10:38
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İstanbul'da konser, sergi ve tiyatro etkinlikleri 7-13 Temmuz tarihlerinde sanatseverlerle buluşuyor.

İstanbul'da bu hafta geniş bir yelpazede, yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi ve tiyatro oyunları, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 7-10 Temmuz'da "Savrulan Zaman", 11-13 Temmuz'da "Köpekle Kurt Arasında" filmleri izleyiciye sunulacak.

Zorlu PSM'de bugün "Ghost" ve 10 Temmuz'da "Only Lovers Left Alive" filmleri gösterilecek.

"Tuz Biber 6'lı" bugün JJ Pub Kanyon'da, "Tuz Biber 3'lü" stand up gösterisi ise yarın Zorlu PSM'de konuklarını ağırlayacak.

Konserler

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün Derya Bedavacı, yarın "Levent Yüksel 30. Yıl Senfonik Konser", 9 Temmuz'da Konstantinos Argiros, 10-11 Temmuz'da Hadise, 12 Temmuz'da Morrissey ve 13 Temmuz'da Ekin Uzunlar konserleri gerçekleşecek.

Norveçli müzisyen Aurora 12 Temmuz'da, Avusturyalı müzik grubu "Parcels" 13 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

Dünyaca ünlü ABD'li müzik grubu "Black Eyed Peas" 11 Temmuz'da Festival Park Yenikapı'da dinleyiciyle buluşacak.

ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda bugün "Adamlar", 9 Temmuz'da "Şenay Lambaoğlu & Tuluğ Tırpan - Mavi'ye Şarkılar" ve 11 Temmuz'da "Pinhani" konserleri izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sergiler

Minik ressam Deren Aral, ilk kişisel sergisi "Deren'in Düş Bahçesi" ile sanatseverlerle buluştu. Henüz 6 yaşındaki çocuk ressamın eserleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü desteğiyle Sultanahmet Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi'nde ziyarete açıldı.

Meşher'de izleyiciye sunulan 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi 18 Ocak 2026'ya kadar uzatıldı.

Ressam Ömer Onay'ın "Bilinç Akışı" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da sanatseverlerle buluştu.

Kalyon Kültür tarafından hazırlanan ve gündelik yaşamın sıradan gibi görünen anlarından ilham alan 10 çağdaş sanatçının eserinin izleyiciye sunulduğu "Gündelik Mucizeler" sergisi, Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta hala gezilebiliyor.

Fotoğraf sanatçısı Dorka Demeter'in eserlerinin sergilendiği "Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau" sergisi, Macar Kültür Merkezi İstanbul'da yarın sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) düzenlenen "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası" sergisi, 11 Temmuz'a kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

Rauf Tuncer'in resim, serigrafi ve gravür sergisi "Otağ", Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde 20 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Pera Müzesinin kuruluşunun 20. yılına özel hazırlanan "Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Esin ve Yeniliğin Hikayesi" sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

"İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 21 Kasım'a kadar devam edecek.

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda görülebilecek.

İstanbul Modern, Ömer Uluç'un sanatsal yolculuğunu mercek altına alan kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" başlıklı sergi, 12 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sanat Dolu Haftalar! - Son Dakika

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