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İstanbul'da düzenlenen yürüyüşün ardından İsmail Aydemir'e saldıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen yürüyüşün ardından İsmail Aydemir'e saldıran zanlı tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünün ardından evine dönerken İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A. tutuklandı. Aydemir, saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli E.A, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

İstanbul\'da düzenlenen yürüyüşün ardından İsmail Aydemir\'e saldıran zanlı tutuklandı
01.01.2024 - 19:13,
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İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından evine dönerken İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A. tutuklandı.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen etkinliğe katılan İsmail Aydemir, programın bitmesinin ardından elinde taşıdığı "Kelime-i Tevhid" yazılı bayrakla evine dönmek için yola çıktı.

Aydemir, Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgede görev yapan trafik polisi tarafından yakalandı.

Burnundan yaralanan Aydemir, polis ekiplerince Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürüldü.

Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şüpheli E.A, Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen yürüyüşün ardından İsmail Aydemir'e saldıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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