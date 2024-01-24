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İstanbul'da Sibergöz-17 Operasyonu: 35 Kişi Dolandırıcılık Suçundan Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Sibergöz-17 Operasyonu: 35 Kişi Dolandırıcılık Suçundan Gözaltına Alındı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırarak toplam 211 bin 500 dolar elde eden 35 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi ve yapılan incelemeler sonucunda 28 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İstanbul\'da Sibergöz-17 Operasyonu: 35 Kişi Dolandırıcılık Suçundan Gözaltına Alındı
24.01.2024 - 09:18,
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İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 10 ilde, 'Sibergöz-17' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, bilişim sistemleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırarak toplam 211 bin 500 dolar elde eden 35 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İdolFX, HunFx, RukaFX, SirusFX, ArosFx, Skybitpro ve Hit Capital adı altında 7 farklı firma üzerinden "Forex yatırımı vaadiyle yüksek kazanç" elde edeceklerini söyleyerek insanları dolandıran kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Siber Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin çok sayıda kişiyi 211 bin 500 dolar dolandırdıkları belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul merkez olmak üzere İzmir, Antalya, Yalova, Balıkesir, Mersin, Ankara, Kocaeli, Siirt ve Tekirdağ'da şüphelilere yönelik 'Sibergöz-17' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler ve zanlıların banka hesap analizlerinde yaklaşık 28 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri saptandı. Gözaltına alınan 35 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Sibergöz-17 Operasyonu: 35 Kişi Dolandırıcılık Suçundan Gözaltına Alındı - Son Dakika
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